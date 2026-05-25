ABNA 통신사 보도에 따르면, 미국 신문 폴리티코는 휘발유 가격 급등이 백악관에 국가적 정치적 대참사라고 보도했다. 미국인들이 여름 여행을 시작하는 가운데, 휘발유 가격은 미국의 각 주에서 국내 정치적 도전 과제를 만들어내고 있다.

이 보고서는 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부가 갤런당 5.02달러의 가격에 주목하고 있는 반면, 많은 주의 휘발유 가격이 이 수준에 접근하거나 이미 초과했다고 강조했다. 이 수준은 2012년, 우크라이나 전쟁이 에너지 공급망을 교란시켰을 당시 조 바이든 전 미국 대통령 행정부 기간 동안 기록된 최고 가격이다.

이 보고서는 계속해서 워싱턴 주가 5.79달러로 새로운 기록을 세웠으며, 다른 여러 주들도 새로운 기록에 접근하고 있다고 밝혔다. 이러한 급등의 주요 원인(호르무즈 해협의 교란)이 여전히 변함없이 남아 있기 때문이다.

GasBuddy가 발표한 데이터에 따르면, 2시간 이상의 자동차 여행을 계획하고 있는 미국인은 단 56%에 불과하며, 이는 작년 69%에 비해 감소한 것이다.

이전에 브라운 대학교 연구원들이 수행한 경제 분석에 따르면, 미국과 시온주의 정권의 이란에 대한 공격이 시작된 이후, 미국 가구당 평균 190달러 47센트를 더 많은 연료비로 지불한 것으로 나타났다. 이 금액은 많은 가족들에게 한 달 치 전기세 또는 한 부부의 일주일 치 식료품 비용과 맞먹는다.