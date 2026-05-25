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팔레스타인 지지 활동가들의 이스라엘 정권 감옥에서의 굴욕과 고문 증언

25 5월 2026 - 11:06
News ID: 1818595
Source: ABNA
팔레스타인 지지 활동가들의 이스라엘 정권 감옥에서의 굴욕과 고문 증언

세계 함대 «수무드»에 참가했던 프랑스 활동가들의 첫 번째 그룹은 석방 후 파리로 돌아와 샤를 드 골 공항에서 팔레스타인 지지자들의 환영을 받았다.

ABNA 통신사가 팔레스타인 정보 센터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이 활동가들은 돌아온 후 점령된 팔레스타인 영토에서의 구금 조건에 대한 충격적인 증언을 제공했다. 그들의 배가 가자 지구 봉쇄 돌파를 시도하던 중 지중해에서 나포된 후 구금이 이루어졌다.

활동가들에 따르면, 시온주의 세력은 5월 18일 배를 장악할 때 팔레스타인 지지 활동가들에게 극도의 폭력을 행사했으며, 그 결과 여러 명이 부상을 입었다.

이 캠페인 관련 소식통들은 두 명의 프랑스 활동가가 구금 및 이송 과정에서 입은 중상으로 인해 여전히 터키의 한 병원에서 치료를 받고 있다고 발표했다.

활동가이자 의료 서비스 제공자인 마리암 하즈 알은 아슈도드 시에서 구금자들이 이스라엘 정권의 경찰(시온주의 정권의 (소위) 내부 안보 장관 이타마르 벤-그비르 산하)의 직접적인 감독 아래 열악한 조건에서 억류되었다고 말했다.

그녀는 활동가들이 밀폐된 검은색 컨테이너에 갇혔다고 강조했다. 이는 그들을 괴롭히고, 굴욕감을 주며, 인간으로서의 존엄성을 박탈하려는 행동이다.

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