패트레우스: "미국, 이란 맞서 전략적 교착 상태에 처해 있다"

ABNA 통신사가 더 힐 웹사이트를 인용하여 보도한 바에 따르면, 데이비드 패트레우스 장군(미국 테러리스트 군대의 중부 사령부(센트콤) 전 사령관이자 CIA 전 국장)은 연설에서 "미국은 이란과의 관계에서 어려운 입장이자 전략적 교착 상태에 있다"고 인정했다.

이 매체에 따르면, CIA 전 국장은 미국과 진행 중인 협상에서 이란이 그 요구 사항을 완화하려는 의지의 어떤 징후도 보지 못했다고 말했다.

센트콤 전 사령관은 덧붙였다: "나는 확실히 그들이 그들의 요구 사항, 즉 페르시아만에서 우리의 철수, 그들에 대한 배상금 지급, 호르무즈 해협의 통제 유지에 있어 중대한 변화를 준 징후를 전혀 보지 못했다. 나는 우리가 어려운 입장에 있다고 생각한다. 그리고 그들은 물론 미국 대통령(트럼프)이 중간 선거에 직면해 있음을 알고 있다."

데이비드 패트레우스는 이어서 덧붙였다: "이란은 협상에서 자신들의 입장을 계속 고수함으로써 이러한 조건을 견딜 수 있는 더 큰 능력을 가지고 있다고 생각하는 것으로 보인다. 미국의 추가적인 긴장 고조는 이 분쟁 과정에서 이미 손상된 페르시아만 국가들의 (미국 침략자 관련) 중요한 인프라를 더욱 취약하게 만들 것이다."

그는 이 상황을 "어떤 경로든 상당한 잠재적 부정적 측면을 가진" 전략적 교착 상태라고 설명했다.