ABNA 통신이 알-마야딘을 인용하여 보도한 바에 따르면, 바실리 네벤자 러시아 유엔 상임대표는 안전보장이사회가 이란 관련 문제들의 정치적 해결 지지에 집중해야 한다고 강조했다.

그는 이 과정에 참여할 러시아의 준비가 되어 있음을 재확인했다.

네벤자 대표는 이란 핵 프로그램에 관한 안보리의 행동을 정치적으로 활용하는 것은 긴장을 고조시킬 뿐이라고 말했다.

러시아 대표는 이란에 반대하는 안보리 회의에서 그러한 접근 방식들은 이란에 관한 IAEA 활동 재개를 위한 토대 마련을 저해할 수 있다고 말했다. 이러한 활동들은 미국과 이스라엘 정권의 행동으로 인해 약화되어 왔다.

그는 IAEA 보고서들이 이란 이슬람 공화국의 우라늄 군사적 사용에 관한 행동을 전혀 시사하지 않는다고 밝혔다. 이란 제재에 관한 안보리 1737 위원회의 브리핑을 개최할 이유가 전혀 없다. 이 위원회는 2015년에 활동을 종료했으며, 안보리는 그 활동 재개를 위한 어떠한 결의안도 채택하지 않았다.

한편, 유엔 안전보장이사회는 불법적이고 이중 잣대에 기반한 회의에서 결의안 1737에 대한 투표를 강행했으며, 찬성 11표로 이란에 대한 제재 복원 심의를 승인했다. 이에 러시아와 중국은 항의했다.