ABNA 통신에 따르면, 유엔 주재 이란 이슬람 공화국 대표부는 안보리 회의 개최와 관련하여 다음과 같이 말했다. "또 다시 유엔 안전보장이사회의 회의와 심의에서 위선과 이중 잣대의 또 다른 과시가 이루어졌다."

이란 유엔 대표부는 분명히 밝혔다. "유엔 안전보장이사회 결의안 2231은 2025년 10월 18일자로 만료되었으며, 관련된 모든 조항과 임무를 종료했다. 소위 1737 위원회에 대한 어떠한 법적 근거도 존재하지 않으며, 이란에 대한 안보리의 제재 결의안은 단 하나도 남아 있지 않고, '비확산' 안건 아래에서 회의를 개최할 어떤 정당성도 존재하지 않는다."

뉴욕 유엔 본부 주재 이란 이슬람 공화국 대표부는 강조했다. "이는 안전보장이사회 권한의 명백한 남용이며, 국제 사회를 의도적으로 오도하려는 시도이다."

이란 유엔 대표부는 덧붙였다. "5十年 이상 동안 이란은 NPT의 책임 있는 회원국으로 남아 있으며, 결코 핵무기를 추구한 적이 없다. 비확산 체제에 대한 진정한 위협은 국제법과 비확산을 준수한다고 주장하면서도, 안전조치 하의 평화적 핵 시설을 공격하는 자들이 처벌을 면하는 것이다."

이란 유엔 대표부는 계속해서 말했다. "현재 상황은 미국의 JCPOA 탈퇴, 세 유럽 국가들의 지속적인 의무 불이행, 그리고 미국과 이스라엘의 이란 보호 하에 있는 평화적 핵 시설에 대한 불법적 군사 공격의 직접적인 결과이다."