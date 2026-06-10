이란에 대한 제재 복원을 둘러싼 유엔 안보리의 불법적 투표

ABNA 통신 보도에 따르면, 유엔 안전보장이사회는 이중 잣대에 기반한 불법적 회의에서 결의안 1737에 대한 투표를 강행했으며, 찬성 11표로 이란에 대한 제재 복원 심의를 승인했다.

러시아 대표는 유엔 안보리 회의에서 서방의 또다른 대 이란 정치적 행태에 대해 "이란 제재 복원을 위한 서방의 행동은 불법적이며, 결의안 1737은 법적 효력도, 안보리 내 지위도 존재하지 않는다" 라고 말했다.

그는 "일부 유럽 회원국들의 스냅백 발동은 실패할 수밖에 없으며, 안보리에는 이미 해제된 제재를 부활시킬 권리가 전혀 없다" 고 덧붙였다.

러시아 대표는 일부 국가들의 일방적 제재와 불법적 행동들이 이란 핵 프로그램에 대한 외교를 약화시키고 평화적 해결을 방해해왔다고 강조했다.

유엔 주재 중국 대표: "미국이 이란을 둘러싼 현재의 혼란스러운 상황을 초래했다"

유엔 주재 중국 대표는 안보리 연설에서 무력 사용을 자제하고 외교로 복귀할 필요성을 강조했다.

그는 "이란과 미국의 갈등은 개발도상국들에게 심각한 충격을 주고 있다. 관련 당사자 간의 휴전이 최우선 과제이다" 라고 덧붙였다.

러시아·중국 발언에 대한 프랑스 대표의 반박

유엔 주재 프랑스 대표는 이란을 지지하는 러시아와 중국 대표의 발언을 일축하며, 안보리 결의에 따른 이란 제재 복원은 합법적이라고 주장했다.

그는 이어 오늘 회의는 회원국들이 유엔의 승인된 틀에 따라 이란 제재 복원에 대해 논의하고 결정하기 위해 완전히 정당하다고 주장했다.

이란 제재 복원 심의를 위한 안보리 회의는 오늘 저녁 개최되었으며, 안보리는 찬성 11표로 회의 개최 및 이란 관련 제재 복원 건 심의 절차 지속을 승인했다.