ABNA 통신이 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논과 점령된 팔레스타인 국경 지역의 전황 보고는 레바논 이슬람 저항군이 지난 24시간 동안 시온주의 정권군의 진지와 이동을 겨냥한 일련의 표적 작전을 수행했음을 보여준다. 이러한 작전은 이 정권에 대한 소모전의 지속을 보여준다.

이 보고서에 따르면, 시온주의 매체들은 점령된 팔레스타인 북부 국경 근처에 한 저항군 전투원이 침투한 후 무력 충돌이 발생했다고 보도했다. 소식통에 따르면 침투자는 국경을 넘은 후 정권군 부대와 교전했으며, 그 결과 일부 도로가 폐쇄되고 국경 지역 정착민들에게 긴급 명령이 내려졌다.

방공 분야에서 헤즈볼라는 남부 레바논 상공에서 시온주의 정권의 헤르메스 450 정찰 드론을 표적으로 삼아 퇴각시켰다고 발표했다. 이는 이 정권의 항공 활동에 대항하는 저항군의 능력 향상을 보여주는 것으로 평가된다.

동시에 시온주의 매체들은 헤즈볼라 소유 공격 드론의 공격으로 이 정권 군인 여러 명이 부상했다고 보도했다. 또한 서부 갈릴리 상공으로 드론이 침투한 후 여러 지역에서 경보 사이렌이 울렸다.

지상 전황과 관련하여 헤즈볼라는 시온주의 정권군의 기갑 부대가 국경 축 중 하나에서 전진하려던 시도를 미사일로 공격하여 퇴각시켰다고 발표했다.