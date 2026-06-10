이란에 대한 불법 행위와 관련한 아라크치 장관의 이사회 이사국 서한

ABNA 통신 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국의 세예드 압바스 아라크치 외무장관은 국제원자력기구(IAEA) 이사회 이사국 외무장관들에게 보낸 서한에서, 미국이 현 위기의 원인 제공자이며, 이사회를 악용하여 자신들의 불법 행위를 정당화하려는 것을 허용해서는 안 된다고 지적했다.

IAEA 이사회의 6월 정기 회의와 동시에 발송된 이 서한에서 아라크치 장관은 미국이 제출한 결의안 초안을 정치적이고 악의적인 조치라고 평가했다.

이란 외무장관은 지난해 2025년 6월 이사회 결의안 채택 후 24시간도 채 지나지 않아 이스라엘 정권과 미국이 IAEA의 안전조치 하에 있는 이란의 핵 시설을 불법 공격하고 많은 이란 국민을 순교시킨 사실을 언급하며, "IAEA가 다시 한 번 평화적 핵 시설에 대한 침략을 정당화하는 도구가 될 것인가?" 라고 질문했다.

아라크치 장관은 이 서한에서 결의안 초안의 주요 지지자 자신이 바로 지금 자신이 처리하겠다고 주장하는 위기의 근원이라고 강조했다.

그는 2025년 6월 이후 현재까지 미국과 이스라엘 정권의 이란 평화적 핵 시설에 대한 수차례 공격, 그리고 이란 핵 과학자와 그 가족들에 대한 암살을 언급하며, 이러한 흉악한 행위들은 IAEA 역사상 전례가 없는 것이라고 말하고, 그러한 공격들은 국제법 체계, 세계 평화와 안보, 비확산 체제, 그리고 IAEA 안전조치 이행에 광범위한 영향을 미친다고 밝혔다.

이란 이슬람 공화국 외무장관은 또한 미국 결의안 초안의 내용을 비판하면서, 이 텍스트는 최근 전개의 결과에만 초점을 맞추고 현재 상황의 원인과 근본적인 요인들을 의도적으로 언급하지 않는다고 지적했다.

아라크치 장관은 미국의 이 범죄적 움직임에 대한 결정을 내리는 데 있어 이사회 이사국들의 책임을 언급하며, 회원국들의 투표는 이란의 현재 현안뿐만 아니라 IAEA의 신뢰성, 독립성, 미래, 그리고 핵확산금지조약(NPT)에도 영향을 미칠 것이라고 강조했다.