아랍 매체: 이란 혁명수비대, 지역 내 미군 기지에 불질러

ABNA 통신이 알자지라를 인용해 보도한 바에 따르면 현지 소식통은 수요일 이른 아침 바레인이 공습을 받은 후 경보 사이렌이 울렸다고 말했다.

이 보도에 따르면 미사일이 바레인 하늘에 진입했고 요격을 위해 방공 시스템도 가동되었다.

아랍 매체들은 바레인에 있는 미군 주둔 기지가 드론과 미사일 공격을 받았다고 보도했다.

또한 앞서 언급된 소식통에 따르면 바레인에 있는 미 해군 제5함대 사령부도 타격을 입었다.

보도에 따르면 바레인에서는 여러 차례 폭발이 계속되고 있다.

동시에 현지 소식통은 쿠웨이트에서도 폭발이 일어났지만 경보 사이렌은 울리지 않았다고 전했다.

쿠웨이트 육군 참모총장 또한 자국의 방공 시스템이 현재 (이란의) 공중 표적과 교전 중이라고 주장했다.

쿠웨이트 알 자라 지역에 있는 미국 테러 군인 기지가 공격을 받은 것으로 알려졌다.

몇 분 후 아랍 매체들은 이란이 발사한 미사일이 요르단에 있는 미군 주둔 기지인 알아즈라크와 무와파크 알술티 기지를 표적으로 삼았으며 이 기지는 지역 내 미 공군의 주요 출발점으로 간주된다고 보도했다.

매체들은 바레인의 사키르 지역(이사 공군 기지 포함)에서 여러 차례 큰 폭발음이 들렸다고 전했다.