스위스, 이란-미국 양해각서 서명 주최 준비 완료

ABNA 통신 특파원이 알-마야딘을 인용하여 보도한 바에 따르면, 스위스 외무부는 양측이 동의할 경우 스위스가 미국과 이란 간의 양해각서 서명을 위한 잠재적 장소로 자국을 제안했다고 밝혔다.

외무부는 덧붙였다: "중재자로서, 우리는 휴전 안정화를 목표로 하는 이란과 미국 간의 양해각서 서명을 위해 이루어지고 있는 노력을 지원하기 위해 노력하고 있습니다."

불과 몇 시간 전, 미국 블룸버그 통신은 미국과 이란이 다음 주 스위스 제네바에서 서명될 수 있는 합의에 접근하고 있다고 주장했다.

블룸버그 통신은 정보에 정통하다고 밝힌 소식통을 인용하여 미국과 이란이 다음 주 G7 정상회담 기간 중 합의에 접근하고 있다고 보도했다.

이 미국 통신사는 보도를 계속하면서 테헤란과 워싱턴 간의 합의가 아마도 다음 주 일요일에 제네바에서 서명될 것이라고 주장했다.

블룸버그는 워싱턴과 테헤란 간의 합의는 최종 합의가 아닌 양해각서 형태가 될 가능성이 매우 높다고 덧붙였다.

이러한 주장 보도가 나오는 가운데, 미국 CBS 방송 또한 미국과 이란이 다음 주 초 장기 합의 협상을 위한 길을 열어줄 양해각서에 서명할 수 있다고 보도했다.

이란 이슬람 공화국 공식 관리들은 전쟁 종식 합의에 대한 최종 동의에 관한 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 아직 확인하지 않았으며, 테헤란은 이와 관련하여 아직 최종 결론에 도달하지 않았다고 밝혔다.