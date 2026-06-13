시오니스트 기자: 네타냐후, 깜짝 놀라다

ABNA 통신 특파원이 알-마야딘을 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권 텔레비전 12채널의 기자 바락 라비드는 한 미국 관리를 인용하여 도널드 트럼프 미국 대통령이 이 정권의 총리 베냐민 네타냐후에게 이란과의 합의가 매우 좋으며 전쟁을 종식시킬 때가 도래했다고 강조했다고 주장했다.

라비드는 덧붙였다: 네타냐후는 사전에 이란과의 합의에 관한 트럼프의 입장을 알지 못했으며 이 문제에 관해 깜짝 놀랐다. 그는 자신이 어려운 상황에 처해 있음을 알고 있다.

한 미국 관리는 또한 네타냐후가 트럼프와의 통화 중에 강한 입장을 취하지 않으며 합의가 임박했음을 알고 있고 자신이 이 과정을 막을 수 없음을 안다고 말했다.

이전에 악시오스는 미국 소식통과 관리를 인용하여 워싱턴에서는 합의가 최종 결정되더라도 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후가 방해하는 역할을 할 것이라는 우려가 있다고 보도했다. 이는 다양한 문제, 특히 이란에 대한 적대적 행동과 관련하여 워싱턴과 텔아비브의 입장과 정책이 완전히 조율되어 있는 상황에서 이루어지고 있다.