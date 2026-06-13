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터키와 사우디아라비아의 공동 프로젝트에 대한 시온주의 정권의 우려

13 6월 2026 - 11:51
News ID: 1826511
Source: ABNA
터키와 사우디아라비아의 공동 프로젝트에 대한 시온주의 정권의 우려

히브리어 신문이 터키와 사우디아라비아의 경제 협력에 관한 시온주의 정권의 우려에 대해 언급했다.

ABNA 통신 기자에 따르면, 히브리어 신문 예디오트 아하로노트는 사우디아라비아와 터키가 시리아와 요르단을 통해 페르시아만 아랍 국가들을 유럽과 연결하는 육상 무역 회랑을 구축하는 방향으로 나아가고 있다고 보도했다.

이 보고서에는 이 프로젝트가 사실상 시온주의 정권을 배제하고 IMEC으로 알려진 인도-중동-유럽 경제 회랑의 경쟁자가 될 것이라고 명시되어 있다. 시온주의 정권은 그 프로젝트의 주요 지지자 중 하나로 간주된다.

이 보고서에 따르면, 터키와 사우디아라비아 간의 협력은 아시아와 유럽 간의 상품이 점령지를 통과하거나 하이파 항구에 의존하지 않고 시리아와 요르단 영토를 통해 터키까지 교환되도록 한다.

이 보고서에는前述한 프로젝트가 아시아와 유럽 간 무역의 중심 무대에서 시온주의 정권의 역할을 약화시킨다고 명시되어 있다.

이 보고서에 따르면, 지난 며칠 동안 터키와 사우디아라비아의 교통 장관들이 철도 및 물류 협력 분야에서 양해각서에 서명했다. 이 두 프로젝트 간의 경쟁은 지역 내 육상 노선 지도를 둘러싼 경쟁을 보여준다.

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