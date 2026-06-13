ABNA 통신 기자에 따르면, 히브리어 신문 예디오트 아하로노트는 사우디아라비아와 터키가 시리아와 요르단을 통해 페르시아만 아랍 국가들을 유럽과 연결하는 육상 무역 회랑을 구축하는 방향으로 나아가고 있다고 보도했다.

이 보고서에는 이 프로젝트가 사실상 시온주의 정권을 배제하고 IMEC으로 알려진 인도-중동-유럽 경제 회랑의 경쟁자가 될 것이라고 명시되어 있다. 시온주의 정권은 그 프로젝트의 주요 지지자 중 하나로 간주된다.

이 보고서에 따르면, 터키와 사우디아라비아 간의 협력은 아시아와 유럽 간의 상품이 점령지를 통과하거나 하이파 항구에 의존하지 않고 시리아와 요르단 영토를 통해 터키까지 교환되도록 한다.

이 보고서에는前述한 프로젝트가 아시아와 유럽 간 무역의 중심 무대에서 시온주의 정권의 역할을 약화시킨다고 명시되어 있다.

이 보고서에 따르면, 지난 며칠 동안 터키와 사우디아라비아의 교통 장관들이 철도 및 물류 협력 분야에서 양해각서에 서명했다. 이 두 프로젝트 간의 경쟁은 지역 내 육상 노선 지도를 둘러싼 경쟁을 보여준다.