아야톨라 라자비: 이란 민족의 인내는 적들의 계산을 좌절시켰다

ABNA 통신 기자에 따르면, 마흐무드 라자비 아야톨라는 금요일 저녁 12일 전쟁 순교자 추모식 가장자리에서 기자들과의 대화에서 다음과 같이 말했습니다: 최근 전쟁들의 경험은 적이 이란 민족의 역량 평가에서 계산 착오를 저질렀고 현존하는 현실들을 제대로 이해하지 못했음을 보여주었습니다.

그는 말했습니다: 적은 이란 민족이 다른 일부 사회들과 유사한 민족이라고 생각하고 압박과 위협을 가함으로써 자신이 원하는 목표들을 달성할 수 있을 것이라고 추정했지만, 실제로는 강압과 불의 앞에 굴복하지 않는 사람들과 마주하게 되었습니다.

지도자 전문가 회의 의원은 덧붙였습니다: 이란 민족은 깊은 종교적 및 신념적 신앙을 가지고 있으며, 이러한 사상적, 정신적 뒷받침은 그들이 압박에 맞설 뿐만 아니라 억압받는 자들을 지원하는 것을 자신들의 의무로 여기게 만들었습니다.

그는 계속했습니다: 이 사실은 적의 국가 내부 상황과 국민의 인내 수준에 대한 추정치가 현장의 현실과 거리가 있게 만든 가장 중요한 요소들 중 하나였습니다.

적은 국가적 결속을 깨뜨리는 데 실패했다

라자비는 적의 주요 목표 중 하나가 사회에 균열을 만들고 국가적 연대를 약화시키는 것이었다고 말하면서 다음과 같이 말했습니다: 상대방은 다양한 조치들로 이란 민족의 결속에 영향을 주려고 시도했지만 이 길에서도 성공을 거두지 못했습니다.

그는 말했습니다: 적의 기대와는 달리, 국민의 존재감과 체제 및 이슬람 혁명의 이상에 대한 그들의 지지는 결코 감소하지 않았을 뿐만 아니라 국가적 연대와 단결의 징후는 그 어느 때보다 분명하게 드러났습니다.

지도자 전문가 회의 의원은 덧붙였습니다: 적은 자신의 압박으로 이란 민족의 의지를 흔들 수 있을 것이라고 생각했지만, 완전히 다른 결과가 나타났고 국민은 더 큰 당당함으로 현장에 모습을 드러냈습니다.

그는 강조했습니다: 이러한 존재감과 인내는 국가의 주요 자본이 국민의 신뢰와 지지라는 것을 보여주었으며, 바로 이 문제가 이슬람 공화국에 대해 설계된 많은 계획들을 무력화시켰습니다.