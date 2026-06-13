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아야톨라 라자비: 이란 민족의 인내는 적들의 계산을 좌절시켰다

13 6월 2026 - 11:52
News ID: 1826513
Source: ABNA
아야톨라 라자비: 이란 민족의 인내는 적들의 계산을 좌절시켰다

지도자 전문가 회의 의원은 다음과 같이 말했습니다: 이란 민족의 인내로 인해 상대방의 계산은 실패로 돌아갔고 그들이 설계한 목표들은 달성되지 않았습니다.

ABNA 통신 기자에 따르면, 마흐무드 라자비 아야톨라는 금요일 저녁 12일 전쟁 순교자 추모식 가장자리에서 기자들과의 대화에서 다음과 같이 말했습니다: 최근 전쟁들의 경험은 적이 이란 민족의 역량 평가에서 계산 착오를 저질렀고 현존하는 현실들을 제대로 이해하지 못했음을 보여주었습니다.

그는 말했습니다: 적은 이란 민족이 다른 일부 사회들과 유사한 민족이라고 생각하고 압박과 위협을 가함으로써 자신이 원하는 목표들을 달성할 수 있을 것이라고 추정했지만, 실제로는 강압과 불의 앞에 굴복하지 않는 사람들과 마주하게 되었습니다.

지도자 전문가 회의 의원은 덧붙였습니다: 이란 민족은 깊은 종교적 및 신념적 신앙을 가지고 있으며, 이러한 사상적, 정신적 뒷받침은 그들이 압박에 맞설 뿐만 아니라 억압받는 자들을 지원하는 것을 자신들의 의무로 여기게 만들었습니다.

그는 계속했습니다: 이 사실은 적의 국가 내부 상황과 국민의 인내 수준에 대한 추정치가 현장의 현실과 거리가 있게 만든 가장 중요한 요소들 중 하나였습니다.

적은 국가적 결속을 깨뜨리는 데 실패했다

라자비는 적의 주요 목표 중 하나가 사회에 균열을 만들고 국가적 연대를 약화시키는 것이었다고 말하면서 다음과 같이 말했습니다: 상대방은 다양한 조치들로 이란 민족의 결속에 영향을 주려고 시도했지만 이 길에서도 성공을 거두지 못했습니다.

그는 말했습니다: 적의 기대와는 달리, 국민의 존재감과 체제 및 이슬람 혁명의 이상에 대한 그들의 지지는 결코 감소하지 않았을 뿐만 아니라 국가적 연대와 단결의 징후는 그 어느 때보다 분명하게 드러났습니다.

지도자 전문가 회의 의원은 덧붙였습니다: 적은 자신의 압박으로 이란 민족의 의지를 흔들 수 있을 것이라고 생각했지만, 완전히 다른 결과가 나타났고 국민은 더 큰 당당함으로 현장에 모습을 드러냈습니다.

그는 강조했습니다: 이러한 존재감과 인내는 국가의 주요 자본이 국민의 신뢰와 지지라는 것을 보여주었으며, 바로 이 문제가 이슬람 공화국에 대해 설계된 많은 계획들을 무력화시켰습니다.

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