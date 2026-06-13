악시오스: 미국, 이란과의 합의에서 네타냐후의 방해 역할 우려

ABNA 통신 특파원에 따르면, 악시오스 뉴스 사이트는 미국 소식통과 관리들을 인용하여 워싱턴에서는 베냐민 네타냐후 시오니스트 정권 총리가 합의가 최종 결정되더라도 방해하는 역할을 할 것이라는 우려가 있다고 보도했다.

이 뉴스 사이트는 또한 목요일 밤 도널드 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 간의 통화 내용에 대해 언급하며, 이 통화에서 트럼프가 네타냐후에게 "이란과의 합의는 '훌륭하며' 전쟁을 종식시킬 때가 도래했다"고 말했다고 덧붙였다.

악시오스의 보도에 따르면, 트럼프는 네타냐후에게 이란과의 합의가 며칠 내에 최종 결정될 것이라고 기대한다고 주장했다.

한 미국 관리는 악시오스에 네타냐후가 이 통화 중에 트럼프가 이란과의 합의를 달성하는 것을 막을 수 없음을 깨달았다고 말했다.

또한 이란과의 합의 달성에 관한 트럼프의 소셜 미디어 메시지가 네타냐후를 깜짝 놀라게 했다고 보도되었다.

악시오스는 다른 소식통을 인용하여 네타냐후가 협상 과정 밖에 있음을 깨닫고 정보를 얻기 위해 워싱턴의 동맹국들에게 연락했다고 보도했다.

한편, 한 미국 관리는 악시오스에 "백악관은 이스라엘이 궁극적으로 휴전에 동의할 것이라고 확신한다"고 말했다.

이 보고서는 또한 소식통을 인용하여 트럼프가 마지막 순간에 이스라엘의 이란 인프라 및 에너지 시설에 대한 대규모 공격 실행을 막았다고 주장했다.

마지막으로 한 미국 관리는 악시오스와의 인터뷰에서 다음과 같이 주장했다: "헤즈볼라가 이스라엘에 로켓을 발사하고 이란이 이 단체에 대한 무장 지원을 계속한다면, 그러한 행동은 합의 조항에 위배될 것이다."