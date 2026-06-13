중장 압돌라히: 세계는 곧 이란 승리의 메아리를 들을 것이다

ABNA 통신 특파원에 따르면, 파스다르 알리 압돌라히 중장은 금요일 밤 데즈풀의 사롤라 후세이니야에서 열린 골람 알리 라시드 중장과 그의 아들 아민 압바스 라시드의 순교 1주기 추모식에 보낸 메시지에서 다음과 같이 밝혔다: "비할 데 없는 전략가이자 신성한 방어의 저명한 이론가인 자랑스러운 파스다르 골람 알리 라시드 중장, 하탐 알-안비야 중앙사령부 순교 사령관의 억울하고 영광스러운 순교 1주기를, 시대의 주인(알라께서 그의 출현을 서둘러 주시기를)의 신성한 경전 앞에, 이슬람 혁명의 위대한 지도자 아야톨라 세이드 모즈타바 호세이니 하메네이 경(그의 그림자가 길기를), 숭고한 가족들, 군대의 용감하고 윌라야트에 충실한 지휘관들과 전사들, 그리고 이란 이슬람의 고귀하고, 통찰력 있으며, 역사를 창조하고, 감사하는 민족 모두에게 애도를 표하며 축하를 드립니다."

이 메시지에는 다음과 같이 나와 있다: "잔혹한 시오니스트 정권의 테러 범죄로 인해 12일간의 강제 전쟁 발발 시점에 발생한 이 사령관의 순교는 비통한 손실이었지만, 다시 한번 이란 이슬람의 억지력과 국가적 위엄을 세계에 과시했습니다."

압돌라히 중장은 메시지에서 다음과 같이 계속 말했다: "순교자 라시드는 현장 지휘관일 뿐만 아니라 국방 및 국가 안보 분야의 한 학파였습니다. 그는 신성한 방어 기간 동안 하탐 알-안비야 중앙사령부에서 파트흘 모빈, 베이톨 모카다스, 카르발라-5와 같은 자랑스러운 작전의 주요 설계자 중 한 명으로 역할을 하면서 지정학적 통찰력과 깊은 분석으로 진리 대 허위의 전쟁 방정식을 변화시켰습니다."

이 메시지에는 다음과 같이 나와 있다: "이 소중한 순교자의 전략적 역할은 결코 신성한 방어의 8년으로 제한되지 않았으며, 전쟁 후에는 국가의 국방 교리와 이란 이슬람 공화국의 억지력의 주요 설계자 중 한 명으로서 적의 복합적 위협에 대한 완전한 인식과 공격 및 억지 능력 증대와 함께 전략적 인내를 강조하면서, 이란 이슬람의 지속 가능한 안보 유지에 비할 데 없는 역할을 수행했습니다."

하탐 알-안비야 중앙사령부 사령관은 메시지에서 다음과 같이 강조했다: "시오니스트 정권과 미국의 테러 정부의 공모에 의한 그의 순교 범죄는 그 자체로 국가 국방 목표를 추진하는 데 있어 그 고귀한 사령관의 핵심적 역할에 대한 분명한 증거입니다. 오늘, 그 존경받는 순교자의 순교 1주기를 기념하는 시점에서 우리는 그의 길을 힘과 강함으로 계속 나아갈 것을 그와 맹세하고 약속합니다."