중국: 모든 당사자가 평화 옵션에 헌신하기를 희망

압나 통신 특파원이 알 자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 중국 외교부는 „전쟁 종식을 목표로 한 이란과 미국 간의 양해각서 도달을 환영한다“고 밝혔다.

중국 외교부는 „모든 당사자가 대화와 협상을 통한 평화 옵션에 헌신하기를 희망한다“고 강조했다.

중국 외교부는 „워싱턴과 테헤란 간의 양해각서가 계획대로 서명되기를 희망한다. 호르무즈 해협의 재개방은 지역 국가들과 국제 사회의 이익을 위한 것이다“라고 덧붙였다.