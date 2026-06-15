유엔: 이란-미국 합의는 평화 실현을 위한 결정적 조치

압나 통신 특파원이 알 아라비야를 인용하여 보도한 바에 따르면, 안토니우 구테헤스 유엔 사무총장은 이란과 미국의 합의 및 호르무즈 해협 재개방을 지역 평화 실현을 향한 결정적 조치라고 평가했다.

그는 이 합의의 당사자들이 지역 분쟁의 영구적 해결을 위한 노력을 강화하기 위해 조성된 조건을 활용하기를 희망한다고 밝혔다.

구테헤스는 또한 안정을 지원하고 긴장 수준을 낮추기 위해 현재의 기회를 활용할 것을 촉구했다.