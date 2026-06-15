유엔: 이란-미국 합의는 평화 실현을 위한 결정적 조치

압나 통신 특파원이 알 아라비야를 인용하여 보도한 바에 따르면, 안토니우 구테헤스 유엔 사무총장은 이란과 미국의 합의 및 호르무즈 해협 재개방을 지역 평화 실현을 향한 결정적 조치라고 평가했다.
그는 이 합의의 당사자들이 지역 분쟁의 영구적 해결을 위한 노력을 강화하기 위해 조성된 조건을 활용하기를 희망한다고 밝혔다.
구테헤스는 또한 안정을 지원하고 긴장 수준을 낮추기 위해 현재의 기회를 활용할 것을 촉구했다.
유엔 사무총장은 이란과 미국의 합의를 환영하며, 이를 평화 실현을 위한 결정적 조치로 묘사했다.
압나 통신 특파원이 알 아라비야를 인용하여 보도한 바에 따르면, 안토니우 구테헤스 유엔 사무총장은 이란과 미국의 합의 및 호르무즈 해협 재개방을 지역 평화 실현을 향한 결정적 조치라고 평가했다.
그는 이 합의의 당사자들이 지역 분쟁의 영구적 해결을 위한 노력을 강화하기 위해 조성된 조건을 활용하기를 희망한다고 밝혔다.
구테헤스는 또한 안정을 지원하고 긴장 수준을 낮추기 위해 현재의 기회를 활용할 것을 촉구했다.
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