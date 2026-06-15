압나 통신 특파원이 알쿠드스를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이란과 미국 간의 휴전 합의 서명은 시오니스트 정권 매체들의 엇갈린 반응을 불러일으켰다.

시오니스트 신문 예디오트 아하로노트는 이와 관련하여 시오니스트 정권의 베냐민 네타냐후 총리는 베이루트 공격이 협상을 무산시킬 것이라고 예상했지만, 일어난 일은 정반대였고 합의가 서명되었다고 썼다.

시오니스트 정권 내각의 전략 고문인 로니 리몬도 이란-미국 합의에 대해 우회적으로 비판하며, 이스라엘이 이 평화 합의의 희생자가 되어서는 안 된다고 말했다.

이스라엘 TV 14채널은 이 합의를 이란인들에게 „매우 중요한 성과“라고 부르며, 이 합의에 따른 휴전은 즉각적일 것이므로 이스라엘은 이 합의에 따라 레바논에 대한 공격을 즉시 중단해야 한다고 강조했다.

시오니스트 신문 마아리브는 네타냐후가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 시오니스트 정권의 군대는 레바논에서 철수하지 않을 것이며, 이스라엘은 이란-미국 간 합의의 레바논 관련 조항을 이행할 의무가 없다고 말했다고 주장했다.

시오니스트 신문 예디오트 아하로노트는 또한 네타냐후가 트럼프에게 이스라엘 군대가 레바논 내 현재 위치에 계속 주둔할 것이라고 통보했다고 썼다.

마아리브는 다른 기사에서 네타냐후 측근인 네탄 에쉘을 인용하여, 이란과 미국이 서명한 합의는 전혀 가치가 없으며 도널드 트럼프를 제외한 그 누구도 이를 중요하게 여기지 않는다고 썼다.