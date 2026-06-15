히브리어 매체: 이스라엘, 레바논에 남아 작전 계속

압나 통신 특파원의 보도에 따르면, 시오니스트 정권의 매체들은 동 정권의 군대가 현 상황에서 레바논에 남아 군사 작전을 계속할 것이며, 동 정권 군대를 향한 발사가 있을 경우 이에 대응할 것이고, 위협으로 간주되는 모든 세력이 공격 대상이 될 것이라고 발표했다.

시오니스트 정권의 일부 매체는 최근 전개 상황에 대응하여, 이러한 상황에서 이스라엘은 사실상 고립되었으며, 이러한 상황 속에서 정부와 그 수장이 지원받아야 한다고 밝혔다.