이란-미국 잠정 합의 소식에 유가 5% 이상 급락

압나 통신 특파원이 로이터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 월요일 거래에서 유가는 3월 이후 최저치를 기록했다. 이는 이란과 미국이 전쟁 종식 및 호르무즈 해협을 통한 운송 재개를 위한 잠정 합의에 도달했다는 발표 이후 발생했다.

이에 따라 북해산 브렌트유 배럴당 가격은 4.14달러(4.47%) 하락한 83.19달러를 기록했다. 미국 서부텍사스중질유(WTI) 가격도 4.78달러(5.63%) 하락한 배럴당 80.10달러에 거래되었다.

협상에서 중재 역할을 수행한 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 이란과 미국이 금요일에 스위스에서 양해각서에 서명할 예정이라고 발표했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 또한 호르무즈 해협이 통행료 없이 재개방될 것이며, 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄가 종료될 것이라고 발표했다.

이란 언론의 보도에 따르면 합의 초안은 30일 내에 호르무즈 해협을 재개방하고 그 절차는 이란의 조건에 따를 것을 예고하고 있다.

세계 석유 및 액화천연가스 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협은 지난 3개월 넘게 사실상 봉쇄되어 왔으며, 이로 인해 세계 에너지 공급이 감소했다.

한편, 투자자들은 전쟁으로 인한 피해 이후 중동 국가들의 석유 생산 및 수출 회복 속도를 신중하게 평가하고 있으며, 이 문제는 여전히 석유 시장의 궤적을 결정짓는 요소 중 하나로 남아 있다.

일부 분석가들은 가격 하락에도 불구하고 향후 협상과 이란의 핵 프로그램에 대한 불확실성이 단기적으로 유가의 더 급격한 하락을 막을 수 있다고 믿고 있다.