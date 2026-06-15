압나 통신 특파원이 스푸트니크를 인용하여 보도한 바에 따르면, 앤서니 알바니지 총리와 페니 웡 외교장관은 공동 성명을 발표하여 이란과 미국 간의 휴전을 환영하고, 호주는 항상 레바논을 포함한 긴장 완화와 분쟁 종식을 원해 왔다고 강조했다.

성명에서는 „워싱턴과 테헤란 간의 합의가 호르무즈 해협 재개방 조치를 포함하게 되어 기쁘게 생각한다. 호르무즈 해협의 복원은 에너지 가격과 경제에 대한 압력을 완화하는 데 필요하며, 이는 우리 지역에서도 마찬가지이다“라고 밝혔다.

호주는 모든 관계국들이 대화를 통해 지속적인 평화를 달성하기 위해 이 기회를 활용할 것을 촉구했다.

동시에, 과거 수년간 IAEA와 그 반복적인 사찰을 통한 이란의 핵 프로그램에 관한 신뢰 구축 조치에 대해 언급하지 않은 채, 호주는 이란이 핵 프로그램에 관한 오랜 우려를 해결해야 한다고 주장했다.

호주는 파키스탄, 카타르, 사우디아라비아, 터키 및 기타 중재국들의 노력을 높이 평가하며, 호주는 중동의 평화와 안정을 강화하기 위해 국제 파트너들과 협력을 계속할 것이라고 덧붙였다.

자정이 지난 지 몇 시간 후, 이란 최고국가안전보장회의 사무국은 이란과 미국 간의 전쟁 종결 합의에 관한 성명에서 „이란 이슬람 공화국은 순교한 지도자의 전략 아래 미국-시오니스트 적에 대한 우위를 완성했으며, 위대한 체제의 지도자(하나님께서 그를 보호하시길)의 지시 아래, 모든 국민의 지지와 이슬람 전사들의 투쟁적 노력, 몇 달 간의 어렵고 집중적인 협상과 최고국가안전보장회의의 결정에 따라, 이란과 미국 간의 전쟁 종결 협상(이슬라마바드 협상)에 관한 양해각서의 최종 텍스트를 호르다드 24일(6월 14일) 저녁에 확정했다“고 발표했다.