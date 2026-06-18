갈리바프: 이란, 최근 전쟁에서 미국과 시오니스트 정권의 목표를 격파했다

"아브나" 통신 특파원에 따르면, 모하마드 바게르 갈리바프는 특별 뉴스 인터뷰에서 이슬람 혁명 이후 협상과 정치적 대치의 몇 가지 중요한 시기를 꼽을 수 있다고 말하며, 다음과 같이 밝혔습니다: 핵 협상과 JCPOA(포괄적 공동 행동 계획)에 대한 기억은 수년간 국가의 정치적 공간에서 거론되어 왔지만, 최근 전쟁, 특히 지난 1년간의 제3차 전쟁과 관련된 협상과 변동은 여러 측면에서 다양한 차원을 가지고 있습니다.

그는 덧붙였습니다: 이 사건은 그 범위와 영향력 면에서 대규모 사건입니다. 이란 이슬람 공화국이 지역에 위치하고 있으며 분쟁 현장이 지역적으로 간주될 수 있지만, 그 영향과 결과는 완전히 세계적이며, 오늘날 우리는 이러한 영향들을 목격하고 있습니다.

의회 의장은 이 대치의 지정학적 측면을 언급하며 분명히 했습니다: 정치 지리학적 관점에서 문제를 바라본다면, 우리는 국제적 영향을 가진 전쟁에 직면해 있습니다. 세계 제1의 군사 강국과 제1의 경제 강국이 핵 능력과 상당한 군사 역량을 가진 시오니스트 정권과 함께 이란 이슬람 공화국에 맞섰습니다.

갈리바프는 계속했습니다: 이 대치는 단순한 군사적 충돌이 아니라 경제, 정치, 기술적 측면에서도 진행되었습니다. 실제로 두 가지 접근 방식과 두 전선이 서로 대립했습니다; 한편에는 제국주의적 접근 방식이 있고, 다른 한편에는 유일신적 접근 방식과 진리의 전선이 있었습니다.

그는 강조했습니다: 제 생각에 이 전쟁의 측면을 검토하는 것은 매우 주목할 만하고 교훈적입니다. 저는 이전에도 이 대치에서 우리가 미국과 시오니스트 정권에 승리했다고 말한 바 있습니다. 왜냐하면 그들은 특정 목표를 가지고 전장에 임했지만, 선언된 목표 중 어느 하나도 달성하지 못했기 때문입니다.

의회 의장은 지적했습니다: 상대방이 군사, 경제, 기술적 우위를 많이 가지고 있었음에도 불구하고, 얻어진 결과들은 미국과 시오니스트 정권이 설정한 목표들이 실현되지 않았음을 보여줍니다.