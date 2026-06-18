양해각서가 이란과 미국 대통령에 의해 서명되었다

"아브나" 통신에 따르면, 우리나라 외무부 대변인 에스마일 바카에이는 TV 인터뷰에서 "지금까지 우리의 계획은 변경되지 않았으며, 스위스 회담은 계속해서 개최될 예정입니다"라고 말했습니다.

그는 덧붙였습니다: "양해각서 문서 서명 방식에 대해 새로운 아이디어들이 제기되었으며, 그중 하나는 두 국가 대통령에 의한 서명입니다. 우리는 이를 검토 중이며, 어떤 면에서는 이것이 더 나을 수도 있습니다."

외무부 대변인은 스위스 회담이 여전히 유효하며 향후 합의를 위한 협상의 시작이 될 것이라고 밝히면서, 두 국가 대통령이 이 문서에 서명할 경우 어떻게 할 것인지(원격인지 대면인지)에 대한 질문에 "이미 말씀드렸듯이, 두 국가 대통령의 서명에 대한 아이디어들이 제기되었고 검토 중입니다. 실현된다면 이 서명은 원격으로 이루어질 것입니다"라고 답했습니다.

바카에는 분명히 했습니다: "지금 이 순간 귀하와 대화하면서, 저는 문서가 두 국가 대통령에 의해 공식 서명되었다고 추측합니다. 코르다드 28일(6월 18일) 목요일 새벽에 서명될 예정이었으며, 저는 서명이 이루어졌다고 추측합니다."

그는 또한 미국 측이 스위스 회담을 쇼를 위한 목적으로 이용하지 않도록 어떤 조치가 마련되었는지에 대한 질문에 "이 분야의 모든 고려 사항이 주목되고 있으며, 불필요한 부작용 없이 이 회담을 개최하기 위해 노력하고 있습니다"라고 언급했습니다.

바카에는 이슬라마바드 양해각서 문서와 최근 며칠간 일부 언론(서방 언론 포함)에 의해 공개된 문서에 대한 질문에도 답변하며 "지난 몇 주간 대화의 진행 상황에 따라 우리는 인터뷰에서 문서에 대해 설명해 왔습니다. 이 문서는 약 1.5페이지 분량이며 14개의 조항으로 구성되어 있습니다"라고 말했습니다.