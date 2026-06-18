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나임 카셈 셰이크: 레바논 저항군 3185회 작전 수행; 이스라엘은 사라질 것이다

18 6월 2026 - 11:45
News ID: 1828781
Source: ABNA
나임 카셈 셰이크: 레바논 저항군 3185회 작전 수행; 이스라엘은 사라질 것이다

레바논 헤즈볼라 사무총장은 아슈라 의식에서의 연설에서 이란에 감사를 표하며 저항의 성과를 설명하고 다음과 같이 말했습니다: 저항군은 3185회의 작전을 수행했으며, 이는 하루 평균 30회의 작전에 해당합니다.

"아브나" 통신이 "알-마나르"를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 헤즈볼라 사무총장 나임 카셈 셰이크는 사이드 하산 나스룰라 묘소에서 열린 아슈라 의식에서 다음과 같이 말했습니다: 오늘 우리는 움마의 순교자들의 사이드이신 사이드 하산 나스룰라의 묘소 곁에서 아슈라 의식을 거행하며, 이 위대한 장소의 축복을 받고 있습니다. 왜냐하면 그는 이 추모 의식들에 임재하고 있으며, 그는 이 길의 영감자이자 창시자이자 건설자였기 때문입니다.

나임 카셈 셰이크는 이어 지역 정세에 대해 언급하며 다음과 같이 말했습니다: 우리는 이란 국민, 저항 운동, 그리고 독립과 자유를 갈망하는 지역과 세계의 민족들과 국가들에게 이 위대한 승리를 축하드립니다.

그는 또한 이란 이슬람 공화국에 감사를 표하며 다음과 같이 말했습니다: 우리는 이란 이슬람 공화국이 레바논 전장을 저항과 민족으로서 희생 정신과 연결시키고 시오니스트 정권으로 하여금 침략을 중단하게 만든 데 대해 감사드립니다.

레바논 헤즈볼라 사무총장은 계속해서: 이 전쟁의 목표는 이란 체제를 전복시키는 것이었지만, 미국의 위력 과시는 무너졌고, 이란에 대한 워싱턴의 식민지 계획은 실패했습니다.

그는 덧붙였습니다: 이란에 대해 벌어진 전쟁을 과소평가해서는 안 됩니다. 왜냐하면 그 목표는 이란 체제의 전복과 혁명적 이란에서의 존엄하고 독립적인 삶의 파괴였지만, 이 목표는 실패했고 사건의 흐름이 바뀌었기 때문입니다.

레바논 헤즈볼라 사무총장은 계속해서 말했습니다: 미국의 위세는 무너졌고, 이란에 대한 워싱턴의 식민지 계획은 실패했습니다. 지역의 세력 균형은 바뀔 것입니다.

그는 연설의 다른 부분에서 레바논 상황을 언급하며 다음과 같이 말했습니다: 레바논의 저항은 시오니스트 정권의 침략에 직면해 있으며, 징후들은 이 정권이 레바논을 약하게 만들어 점령하고 병합하려 한다는 것을 보여줍니다.

나임 카셈은 덧붙였습니다: 존재하는 사실들은 이스라엘의 팽창주의를 보여줍니다. 레바논의 저항은 이스라엘의 침략에 맞서고 있으며, 증거들은 이스라엘이 레바논을 약하게 만들어 점령하고 병합하려 한다는 것을 보여줍니다. 적의 총리는 공개적으로 '대이스라엘' 프로젝트를 선언했습니다.

그는 강조했습니다: 레바논에서 이스라엘의 프로젝트는 헤즈볼라의 사회적, 군사적, 문화적 제거이며, 이는 레바논 병합을 용이하게 하기 위해 살육, 추방, 다른 장소로의 이전을 통해 레바논 국민의 대부분을 파괴하는 것을 의미합니다.

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