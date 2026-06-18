갈리바프: 이란과 중국은 새로운 지역 블록의 축이 될 것이다

"메흐르" 통신에 따르면, 모하마드 바게르 갈리바프(이슬람 협의회 의장 겸 중국 문제 특별대표)는 오늘 아침(수요일, 코르다드 27일 / 6월 17일) "중국 문제 특별대표와 이란 상공회의소 간의 협의 회의"에서 연설했습니다. 이 회의에는 단체 대표들, 상공회의소 경제위원회 위원들, 국가 고위 경제 관리자들이 참석했습니다.

갈리바프는 오늘날 이란 이슬람 공화국의 세계적 위상을 강조하며 "이슬람 이란은 오늘날 혁명 승리 초기와 비교해서도 세계적으로 더 알려지게 되었고, 세계는 47년 만에 또 다른 이란을 목격했습니다. 작년 코르다드부터 올해 코르다드까지 지난 1년간의 사건과 변동을 보면 국내외에서 얼마나 큰 사건들이 발생했는지 알 수 있습니다"라고 말했습니다.

그는 "그러나 오늘날 우리는 민족과 국가들 사이에서 이란 이슬람 공화국의 존엄성, 권력, 그리고 차별화된 위상을 목격하고 있으며, 이것이 우리 앞에 놓인 가장 큰 기회입니다"라고 덧붙였습니다.

갈리바프는 중국의 위상이 우리에게 독특하다고 말하며 "중국은 우리가 단순한 고객이나 거래 상대가 아니라, 완전한 의미의 파트너임을 믿어야 하며 믿을 것입니다"라고 말했습니다.

그는 "지역 상황을 고려할 때, 관계자들은 새로운 블록(지역 연합)의 형성이 필요하다고 신중히 지적했습니다. 물론 이러한 블록들은 어느 정도 이미 형성되어 있으며, 미래에 형성될 모든 블록에서 이란과 중국 두 나라는 확실히 참여할 것이며 이러한 블록 형성의 축이 될 것입니다"라고 덧붙였습니다.