"아브나" 통신이 저항 정보 매체를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권은 지난 24시간 동안 레바논 남부 전선에서 병사들 사이에 심각한 손실을 인정했습니다.

이 보고서에 따르면, 시오니스트 정권군은 리타니 지역에서 폭탄 폭발로 인해 제36사단 소속 상사 계급의 «알렉산더 필린»이 사망했다는 소식의 공개를 허가했다고 발표했습니다.

또한 점령군 제36사단 부사단장(대령 계급), 제556병참여단 대대장, 그리고 예비군 1명이 중등도 부상을 입었습니다. 이 사건에서 장교 1명, 남성 예비군 2명, 여성 예비군 1명도 경상을 입었습니다.

이스라엘 채널12는 이스라엘 군인 1명이 사망하고 제36사단 부사단장을 포함한 7명의 군인이 부상당한 이 사건이 수요일 오후 5시 레바논 남부 알-타이이베 마을에서 발생했으며, 헤즈볼라 전사들이 이 마을에 침투하여 이스라엘 군용 차량 행렬의 경로에 지뢰를 매설한 것으로 평가된다고 보도했습니다.

점령군 병사들에게 이 심각한 사건은 헤즈볼라가 두 대의 폭발 드론으로 군사 부대와 그 부대로 파견된 구호대를 공격하여 5명의 군인이 추가로 부상당한 지 불과 몇 시간 후에 발생했으며, 일부 부상자들의 상태는 중증으로 보고되었습니다.

히브리어 매체 하나도 "헤즈볼라가 레바논에서 이스라엘 고위 장교들을 사냥했다"고 보도했습니다.