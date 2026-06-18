백악관 당국자가 전하는 이란과 미국의 양해각서

"아브나" 통신이 "알-자지라" 네트워크를 인용하여 보도한 바에 따르면, 백악관 당국자는 스위스에서 서명될 예정인 이란과 미국 간의 양해각서 문건이 14개 항목을 포함하고 있으며, 이 국가에서의 다가오는 회담이 이 양해각서를 포괄적 합의로 전환하는 데 결정적인 역할을 할 것이라고 밝혔습니다.

그는 이란-미국 양해각서에 대해 양해각서 제1항이 레바논을 포함한 모든 전선에서의 군사 작전의 즉각적인 중단을 강조하며, 미국, 이란 및 그 동맹국들은 향후 서로에 대해 어떠한 군사 행동도 취하지 않기로 약속한다고 말했습니다.

이름이 공개되지 않은 이 백악관 당국자는 계속해서: 이 양해각서는 또한 두 국가의 주권과 영토 보전에 대한 상호 존중 및 상호 내정 불간섭을 강조합니다.

이 합의의 조항에 따르면, 테헤란과 워싱턴은 또한 양자 합의에 의한 연장 가능성을 두고 60일 이내에 최종 합의에 대해 협상하기로 약속했습니다.

백악관 당국자는 워싱턴이 또한 이란에 대한 해상 봉쇄 해제 절차를 시작하고 30일 이내에 완전히 종료하기로 약속했다고 덧붙였습니다.

이 미국 당국자에 따르면, "이란은 또한 페르시아만 연안 국가들과의 조정 하에 오만과의 대화를 통해 호르무즈 해협의 교통 관리에 대해 협의할 예정입니다."

이 미국 당국자는 덧붙였습니다: 이 양해각서에 따라 미국은 지역 파트너들과의 협력 하에 이란 재건 계획을 수립하기로 약속했습니다.

그는 말했습니다: 이 계획의 가치는 3천억 달러로 발표되었으며, 그 실행 메커니즘은 최종 합의에서 결정될 것입니다.

이 미국 당국자는 워싱턴이 또한 최종 합의의 틀 안에서 일정에 따라 이란에 대한 제재를 해제하기로 약속했다고 덧붙였습니다.

그는 마지막으로 이란 또한 핵무기 획득 또는 개발을 추구하지 않을 것이라고 강조했다고 말했습니다.