피단: 이스라엘이 이란과 미국 간의 양해를 파괴하도록 허용해서는 안 된다

아브나 통신사에 따르면, 터키의 하칸 피단 외무장관은 오타와에서 캐나다의 아니타 아난드 외무장관과의 공동 기자회견에서 휴전으로 이어진 이란과 미국 간 양해각서 서명을 중요한 조치라고 평가하고, 이 양해각서의 레바논 확대도 긍정적 발전이라고 말했습니다.

피단은 강조했습니다: 이스라엘 정권이 협상 과정을 방해하도록 허용해서는 안 된다며, 세계 여론과 모든 관련 당사자들에게 신중하고 조심스럽게 행동할 것을 촉구했습니다.

그는 당사자들이 건설적 접근 방식을 지속하고 남은 문제들에 대해 가능한 한 빨리 합의에 도달하기를 희망한다고 밝혔습니다.

터키 외무장관은 또한 현재 상황에서 호르무즈 해협의 항행 자유와 중단 없는 통과를 영구적으로 유지하는 것이 매우 중요하다고 평가하고, 이란과 미국 간 협상 과정을 지원할 앙카라의 준비를 재차 천명했습니다.

피단은 연설의 다른 부분에서 가자 지구의 정세를 언급하며, 이 지역이 여전히 매우 민감하고 취약한 상황에 있으며 방치해서는 안 된다고 경고했습니다.

그는 덧붙였습니다: 국제사회의 노력에도 불구하고 이스라엘은 의무를 이행하지 않았으며, 가자 지구로의 인도적 지원물자 유입을 차단하는 것이 상황을 악화시켰습니다.

터키 외무장관은 이스라엘이 휴전 조항에 반하여 군사적 존재를 계속 확장하고 민간인에 대한 압력을 증가시키고 있다고 덧붙였습니다.

동예루살렘을 포함한 요르단강 서안에서의 정착민 공격 증가를 언급하며, 이러한 조치들이 지속 가능한 평화 실현에 심각한 위협이라고 평가했습니다.

피단은 마지막으로 캐나다 외무장관과의 협의가 공정하고 지속 가능한 두 국가 해법에 기반한 팔레스타인 문제 해결에 관한 양국 공동 입장을 재차 강조한다고 말했습니다.