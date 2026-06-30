아야톨라 아라피: 체제 정책 틀 안에서의 협상 지속은 국가에 이익이다

ABNA 통신사에 따르면, 아야톨라 알리레자 아라피는 페제시키안 대통령과의 면담에서 대통령의 국가 중대 시기에서의 행보에 감사를 표하며, "어려운 상황과 최근 사건들 속에서의 지속적인 현장 활동은 용기, 책임감, 그리고 국민 봉사에 대한 헌신의 표시입니다"라고 말했습니다.

전국 종교 학원 총장은 기존의 제약과 어려움 속에서 경제 문제를 관리한 점을 언급하며 정부의 이 분야 조치를 높이 평가하고, "정부가 협상 과정에 참여하고 외교적 경로를 추진한 것도 중요한 조치이며, 이 과정이 체제와 최고 지도부의 거시 정책 틀 안에서 계속되어 전후 시기의 유리한 조건의 기반을 마련하고, 제3차 전쟁(저항 전쟁)의 전략적 성과를 공고히 하며, 이슬람 국가들과 저항 축의 연대를 강화하기를 희망합니다"라고 덧붙였습니다.

아야톨라 아라피는 또한 곰과 전국에 걸친 종교 학원 및 고등 종교 기관들의 사회·문화 관리에 있어 조직화된 역량을 언급하며, "하우자의 작전 본부 구조 틀 안에서 최근 사건들에 40,000명 이상의 종교 학원 관계자들이 현장에 나서 국민과 체제와 함께 역할을 수행했습니다. 이 세력들에게는 항상 체제와 최고 지도부의 결정을 지지하면서도 이 분야에서 공격적인 행동을 자제하도록 강조되어 왔습니다. 그러나 비판, 전문적 견해 표명, 요구를 위한 공간도 유지되어야 합니다"라고 말했습니다.

아야톨라 아라피는 이어서 사회 문제 해결과 모스크 중심 모델의 발전을 위해 국가 모스크 본부의 조정과 지도 아래 종교 학원들이 협력할 준비가 되어 있음을 강조하며, "하우자와 성직자들은 자신들의 역량과 능력이 닿는 한 사회의 문제를 해결하고 국가 발전을 돕기 위해 현장에 존재하는 것을 자신들의 의무로 생각합니다. 의심할 바 없이 현재 상황에서 정부의 인내, 지혜, 그리고 끈기는 국가가 존재하는 도전들을 극복하는 데 결정적 역할을 할 것입니다"라고 말했습니다.

그는 혁명의 두 이맘들의 사상에 대한 주의, 이슬람 혁명 최고 지도자의 지침과 대(大) 마르자(종교적 권위자)들의 권고 준수, 그리고 하우자와 대학의 엘리트들과의 협의, 특히 사랑하는 국민, 거리와 광장(국민), 그리고 그들의 생계에 대한 각별한 관심을 강조했습니다.

전국 종교 학원 총장은 또한 과학 및 국제 교류 발전 분야에서 제안들을 제시했으며, 그중에는 명문 대학들로부터 외국인 유학생 유치, 페르시아어 교육 확대 및 기술 지식 이전, 과학 및 문화 외교 발전, 이란에 관심이 있는 국가들을 위한 관광 네트워크 및 서클 구축, 그리고 경제·문화 관계 발전에 있어 상인들과 종교·대학 기관 졸업생들의 역량 활용 등이 포함됩니다.