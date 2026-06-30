ABNA 통신사에 따르면, 이란의 마수드 페제시키안 대통령은 곰 방문 일정의 일환으로 아야톨라 알라비 보루제르디를 만나 대화를 나누었습니다.

대통령은 이 면담에서 아야톨라 알라비 보루제르디의 정부 활동과 현재 국가 정세에 대한 정확하고 끈기 있으며 통찰력 있는 시각에 감사를 표하며, "귀하의 견해와 의견은 저에게 매우 귀중하고 지침이 됩니다. 왜냐하면 국가는 현재 상황에서 그 어느 때보다 문제와 시대적 요구사항에 대한 정확한 이해에 기반한 현실적인 분석과 시각이 필요하기 때문입니다"라고 말했습니다.

대통령은 이어서 외교와 건설적인 국제 교류를 통해 국가의 일을 추진하고 군대의 귀중한 성과를 공고히 하려는 정부의 노력을 설명하며, 내부 단결과 결속을 훼손하고 협상 과정을 방해하려는 일부 세력들의 행동에 대해 우려를 표명했습니다.

아야톨라 알라비 보루제르디도 이 면담에서 현재의 민감하고 어려운 조건 속에서 국가를 운영하는 정부와 대통령 개인의 노력에 감사를 표하며, 일부 불친절과 공세에 대한 정부의 인내와 관대함을 높이 평가했습니다.

그는 국내외 정세의 복잡성을 언급하며 "현재 상황에서 국가를 운영하는 것은 쉬운 일이 아니며, 곰의 종교 학원의 많은 전문가들과 학자들의 견해에 따르면 이러한 어려운 조건에서 국가의 일을 관리하는 것이 이보다 더 나을 수 없었을 것입니다. 중요한 것은 책임자들이 현실을 올바르게 이해하고 기존 조건에 기반하여 결정을 내리는 것입니다"라고 말했습니다.

아야톨라 알라비 보루제르디는 높은 이상과 목표의 달성은 현실과 이용 가능한 자원에 대한 동시적 고려가 필요하다고 강조하며 "때로는 염원과 현실 사이에 간극이 존재하며, 경영의 묘는 현실에 기반하여 최상의 결정을 내리는 것입니다"라고 덧붙였습니다.

종교 학원의 교수는 또한 협상 추진에 있어 대통령의 책임감을 용감하고 칭찬할 만하다고 평가하며 "대통령께서는 자신의 의무와 책임을 다하셨습니다. 상대방이 자신의 약속을 지키든 지키지 않든, 혹은 국내 일부가 장애를 만들든 그것은 대통령의 책임 밖의 문제입니다. 중요한 것은 의무를 수행하고 국가와 국민의 이익을 위해 성실히 노력했다는 것입니다"라고 말했습니다.