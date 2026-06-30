이란-프랑스 외무장관 전화 통화

ABNA 통신사에 따르면, 세예드 아바스 아라그치(Seyyed Abbas Araghchi) 이란 이슬람 공화국 외무장관과 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 화요일 저녁 전화로 대화를 나누었습니다.

이 전화 통화에서 양측은 이슬라마바드 양해각서의 조항과 그 이행 과정에 비추어 미국과 시오니스트 정권의 이란에 대한 강제 전쟁을 종식시키는 것을 목표로 하는 최근 지역 및 국제 정세에 대해 검토하고 의견을 교환했습니다.