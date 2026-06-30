뉴욕 타임즈: 왜 미국인들은 더 이상 트럼프를 좋아하지 않는가?

ABNA 통신사에 따르면, 미국 신문 뉴욕 타임즈는 기사에서 도널드 트럼프가 백악관에 복귀한 지 2년도 채 되지 않아 급격한 인기 하락에 직면했다고 썼습니다. 이 나라 정치계의 일부 속삭임들은 2024년 선거에서 그의 승리를 동반했던 정치적·문화적 역동성이 쇠퇴하고 있으며, 그에게 투표했던 많은 이들이 그의 실적에 실망했다고 믿고 있습니다.

이 기사의 저자 데이비드 월리스-웰스는 "MAGA 프로젝트"("미국을 다시 위대하게")라는 캠페인이 지난 몇 년간 오래 지속되지 않았으며, 국가는 오히려 역전된 변모를 목격하여 상황을 다른 지점으로 되돌려 놓았다고 생각합니다.

저자는 보수주의자들과 트럼프 지지자들은 선거 후 국가가 다양성과 평등 정책의 종식, 이민 강화, 극단적 가치의 부활을 중심으로 하는 새로운 단계에 진입했다고 믿었으나, 이 내러티브는 정치적·경제적 위기의 증가와 함께 점차 빛을 잃었다고 덧붙입니다.

트럼프는 선거 후 자신의 성과를 잃었습니다. 그의 경제 정책, 특히 관세는 새로운 인플레이션 파동을 초래했고, 국가 기관 개혁 프로젝트는 실패했으며, 미국 도시들에서 이민자들에 대한 그의 강경 캠페인은 광범위한 반응을 불러일으켰습니다.

대중의 불만

뉴욕 타임즈는 트럼프의 인기 하락을 설명하기 위해 그의 지지율이 최저 수준으로 하락한 것을 포함한 여러 지표를 인용합니다. 이러한 상황에서 민주당은 상원을 되찾을 진정한 기회를 발견했습니다. 여기에 저자가 "굴욕적"이라고 묘사한 이란과의 전쟁과 그 종전 이후 트럼프에 대해 발생한 대중의 불만이 있습니다.

저자는 미국의 해외 군사 작전이 전쟁에 반대하는 대통령으로서의 트럼프의 이미지를 약화시키고, 유가를 상승시켰으며, 미국 권력의 취약성 측면을 드러냈다고 덧붙입니다.

뉴욕 타임즈는 트럼프의 인기 하락이 무당파 유권자들에게만 국한되지 않고, 공화당이 MAGA 운동의 미래 기반으로 여겼던 집단들에게도 영향을 미쳤다고 분명히 합니다. 일부 여론조사에서 젊은층 사이의 트럼프 인기는 최대 50%까지 하락했습니다. 트럼프의 인기는 아프리카계 미국인과 라틴계 미국인 사이에서, 그리고 그의 전통적 지지 기반을 형성했던 백인 노동자 계층 사이에서도 급격히 하락했습니다.

저자는 결론적으로 선거와 정당의 승리가 반드시 미국 사회의 정체성에 대한 근본적인 변화를 반영하는 것은 아니며, 많은 이들이 트럼프의 승리가 국가의 방향에 대한 영구적인 변화를 의미한다는 믿음을 과장했다고 결론지었습니다.