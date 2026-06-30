카츠, 이란과의 전쟁 북을 두드리며 다히예 폭격 위협

ABNA 통신사에 따르면, 이스라엘 카츠 시오니스트 정권 전쟁 장관은 이란에 대해 적대적 입장을 취했습니다.

그는 "이란이 이스라엘을 공격하거나 트럼프가 협상을 결실 없음으로 간주하면, 이란과의 전쟁이 다시 불붙을 것"이라고 주장했습니다.

카츠 장관은 기자들에게 "이란에서 '청백(靑白) 작전'을 준비하도록 군에 명령했으며, 이는 내일도 발생할 수 있다"고 주장했습니다.

그는 또한 "방정식은 여전히 유효하다. 북부 또는 국경 정착지에 대한 어떠한 공격도 즉각 베이루트 남부 교외 다히예의 폭격을 동반할 것이다. 헤즈볼라가 이스라엘 북부를 공격하면 다히예가 표적이 될 것"이라고 주장했습니다.

시오니스트 정권의 전쟁 장관은 또한 "미 중부 사령부 사령관과 레바논, 시리아, 가자의 안전 지대에서 철수하지 않기로 합의했다. 헤즈볼라가 무장 해제될 때까지 레바논 남부의 두 시험 지역 외에는 어떠한 추가 철수도 없을 것이다. 미국의 제한 이후, 우리는 대체 계획, 즉 레바논 남부의 '황색선' 심화로 전환했다. 레바논 군대는 갑자기 헤즈볼라에 대한 공격으로 전환하지 않을 것이며, 레바논 내 이스라엘 군대의 주둔은 장기적일 것"이라고 주장했습니다.