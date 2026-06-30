페제시키안: 미국 측이 양해각서를 준수한다면 우리도 준수할 것입니다

ABNA 통신사에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 개인 페이지에 다음과 같이 적었습니다: 상호 이해는 쌍방의 문제입니다. 미국 측이 양해각서를 준수한다면 우리도 약속을 이행할 것입니다.

그는 또한 비합리적인 허세와 근거 없는 위협에 대한 우리의 접근 방식은 의사 결정에서 합리성과 인간 존엄성에 의존하고, 실제 행동이 필요할 때는 단호하고 두려움 없이 방어하는 것이라고 덧붙였습니다.