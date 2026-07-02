ABNA 통신사가 러시아 알-유움 방송을 인용하여 보도한 바에 따르면, 이라크 알리 알-자이디 총리의 법률 고문 «무니르 하다드»는 부패로 인한 재정적 손실 규모에 대해 이라크 예산이 2003년 이후 부패로 인해 2조 달러 이상의 피해를 입었다고 밝혔다.

그는 이라크 신정부의 부패 사건 접근 방식에 대해 "부패 척결 캠페인은 어떠한 레드라인이나 시간적 제한 없이 계속되고 있다"고 분명히 했다.

하다드는 믿기 어려운 횡령 규모를 언급하며 "약탈된 자산의 숫자는 이성과 논리를 초월한다"고 덧붙였다.

이라크 총리의 법률 고문은 이 사건들의 처리 방식에 대해 "부패 혐의자들의 재판은 공개적으로 진행될 것"이라고 말했다.

그는 체포자 수에 대한 최종 통계는 없으며, 급습 작전과 체포가 매일 계속되고 있다고 언급했다.

수사 진행 상황에 대해 하다드는 "주요 피의자들이 상세한 자백을 했으며, 이는 보안 기관과 사법 기관이 다른 피의자들을 체포하는 데 지침이 되었다"고 말했다.

그는 또한 일부 수배자들이 이라크 밖이나 북부 쿠르드스탄 지역으로 도피하려 시도했다고 말했다.

알-자이디의 법률 고문은 부패 사건에 대한 에르빌(쿠르드스탄 지역)의 입장에 대해 "쿠르드스탄 당국은 우리와 협력하고 있으며 수배자 8명을 연방 당국에 인도했다"고 덧붙였다.

그는 마지막으로 체포자들의 신원에 대해 "체포된 명단에는 현직 및 전직 고위 관리들과 국회의원들이 포함되어 있다"고 강조했다.