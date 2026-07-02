점령자들의 아잔 방송 금지법 통과에 대한 하마스의 반응

ABNA 통신사에 따르면, 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스)은 수요일 시오니스트 정권의 크네세트에서 점령지에서의 아잔 방송 금지 법안이 통과된 것에 대해, 알-쿠드스의 모스크들과 점령지에서의 아잔 방송 금지 및 제한 법안의 예비 낭독 통과는 종교의 자유에 대한 명백한 침해이며, 점령자들이 우리 민족과 성지들을 상대로 벌인 종교 전쟁의 틀에서 새로운 긴장 고조라고 밝혔다. 이 행위는 종교 의식의 자유와 예배 장소 보호를 보장하는 국제 조약과 규범에 대한 명백한 위반이다.

이 운동은 말했다: 범죄적인 시오니스트 적이 아랍과 이슬람 정체성에 관한 모든 것을 표적으로 삼는 인종차별적 법안들을 통과시키려는 집착은 이 정권의 정책을 지배하는 극단주의의 깊이를 보여준다. 이는 우리 민족의 아랍·이슬람 정체성을 말소하고, 알-아크사 모스크와 다른 이슬람 성지들을 표적으로 삼으며, 종교의 자유, 모스크의 유지 및 출석을 표적으로 하는 허구적 현실을 강요하려는 «유대화» 계획의 지속을 확인시켜 주며, 전 세계 무슬림들의 감정에 대한 명백한 도전이다.

팔레스타인 이슬람 저항 운동의 성명에는 다음과 같이 나와 있다: 우리는 아잔이 이슬람에서 영원한 상징이자 팔레스타인 정체성과 알-쿠드스의 분리할 수 없는 일부로 남을 것임을 강조한다. 점령자들의 법률과 그들의 억압적 조치들은 결코 모스크들의 목소리를 침묵시키거나 그 종교적·문명적 발현을 지울 수 없을 것이다. 유대화 정책이 이 땅의 정체성을 바꾸거나 그 역사를 왜곡하는 데 성공하지 못할 것과 마찬가지로, 파시스트 점령 정권도 이러한 정책들과 결정들로부터 더 큰 패배와 좌절 외에는 아무것도 거두지 못할 것이다.

하마스는 마지막으로 다음과 같이 밝혔다: 우리는 팔레스타인 민중, 아랍·이슬람 움마(공동체), 그리고 종교 및 법률 기관들에게 노력을 결집하고 알-아크사 모스크와 다른 이슬람 성지들을 수호하기 위한 활동을 확대할 것을 촉구한다. 또한 알-쿠드스 주민들의 인내를 지원하고, 알-아크사에서의 존재와 저항을 강화하며, 점령자들이 종교의 자유를 해치려는 모든 시도에 대응하고, 그들의 인종차별적 정책과 지속적인 침략을 모든 국제 무대에서 폭로할 필요성을 강조한다.