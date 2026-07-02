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점령자들의 아잔 방송 금지법 통과에 대한 하마스의 반응

2 7월 2026 - 12:06
News ID: 1834427
Source: ABNA
점령자들의 아잔 방송 금지법 통과에 대한 하마스의 반응

하마스는 성명을 통해 시오니스트 정권의 크네세트(의회)가 알-쿠드스(예루살렘)의 모스크들과 점령지에서의 아잔(이슬람 예배 부름) 방송을 금지하고 제한하는 법안을 가결한 것에 대해 강력히 반응했다.

ABNA 통신사에 따르면, 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스)은 수요일 시오니스트 정권의 크네세트에서 점령지에서의 아잔 방송 금지 법안이 통과된 것에 대해, 알-쿠드스의 모스크들과 점령지에서의 아잔 방송 금지 및 제한 법안의 예비 낭독 통과는 종교의 자유에 대한 명백한 침해이며, 점령자들이 우리 민족과 성지들을 상대로 벌인 종교 전쟁의 틀에서 새로운 긴장 고조라고 밝혔다. 이 행위는 종교 의식의 자유와 예배 장소 보호를 보장하는 국제 조약과 규범에 대한 명백한 위반이다.

이 운동은 말했다: 범죄적인 시오니스트 적이 아랍과 이슬람 정체성에 관한 모든 것을 표적으로 삼는 인종차별적 법안들을 통과시키려는 집착은 이 정권의 정책을 지배하는 극단주의의 깊이를 보여준다. 이는 우리 민족의 아랍·이슬람 정체성을 말소하고, 알-아크사 모스크와 다른 이슬람 성지들을 표적으로 삼으며, 종교의 자유, 모스크의 유지 및 출석을 표적으로 하는 허구적 현실을 강요하려는 «유대화» 계획의 지속을 확인시켜 주며, 전 세계 무슬림들의 감정에 대한 명백한 도전이다.

팔레스타인 이슬람 저항 운동의 성명에는 다음과 같이 나와 있다: 우리는 아잔이 이슬람에서 영원한 상징이자 팔레스타인 정체성과 알-쿠드스의 분리할 수 없는 일부로 남을 것임을 강조한다. 점령자들의 법률과 그들의 억압적 조치들은 결코 모스크들의 목소리를 침묵시키거나 그 종교적·문명적 발현을 지울 수 없을 것이다. 유대화 정책이 이 땅의 정체성을 바꾸거나 그 역사를 왜곡하는 데 성공하지 못할 것과 마찬가지로, 파시스트 점령 정권도 이러한 정책들과 결정들로부터 더 큰 패배와 좌절 외에는 아무것도 거두지 못할 것이다.

하마스는 마지막으로 다음과 같이 밝혔다: 우리는 팔레스타인 민중, 아랍·이슬람 움마(공동체), 그리고 종교 및 법률 기관들에게 노력을 결집하고 알-아크사 모스크와 다른 이슬람 성지들을 수호하기 위한 활동을 확대할 것을 촉구한다. 또한 알-쿠드스 주민들의 인내를 지원하고, 알-아크사에서의 존재와 저항을 강화하며, 점령자들이 종교의 자유를 해치려는 모든 시도에 대응하고, 그들의 인종차별적 정책과 지속적인 침략을 모든 국제 무대에서 폭로할 필요성을 강조한다.

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