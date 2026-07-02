이스라엘 스파이 및 알-카쌈 사령관 암살 가담자 사형 집행

ABNA 통신사에 따르면, 이 기관은 강조했다: 저항 운동의 보안 기관들은 모든 단계와 혁명적 절차를 거친 후, 스파이(M.M.)에 대한 사형을 집행했다.

팔레스타인 저항 운동의 보안 기관 보고서에 따르면, «이 인물은 시오니스트 정권의 정보 기관들과 협력하고 가자 지구에서의 집단 학살 전쟁 중 다수의 팔레스타인 국민들의 순교를 초래한 여러 학살에 가담한 혐의로 유죄 판결을 받았다.»

이 보안 기관은 덧붙였다: 유죄 판결을 받은 인물은 또한 저항 단체들의 사령관들에 대한 여러 암살 작전에 관여했으며, 그 중 마지막 것은 하마스 운동의 군사 부문인 알-카쌈 대대의 작전 본부 사령관인 순교자 «이즈 앗-딘 알-하다드»(아부 수하이브)의 암살이었다.

팔레스타인 저항 운동의 보안 기관은 시오니스트 정권의 스파이들에게 경고하며 강조했다: 이것은 점령 정권의 우리 민족의 인내와 단결을 훼손하려는 계획에 협력하는 모든 스파이와 용병들의 필연적인 운명이다.

이 보안 기관은 또한 길을 잃고 자신의 운명을 점령자들과 연결시킨 모든 사람들에게 너무 늦기 전에 팔레스타인 대열로 돌아와 저항 운동의 보안 기관에 자수할 것을 촉구했다.

팔레스타인 저항 운동의 보안 기관은 마지막으로 강조했다: 국가 대열에서 이탈한 이 용병들은 오직 자신들만을 대표할 뿐이며, 그들의 행동은 팔레스타인 가족들과 부족들의 관습과 진정한 전통에 위배된다. 그 부족들은 항상 내부 단결을 유지하고 적과 그 앞잡이들의 음모에 대항하는 데 있어 국가적이고 역사적인 역할을 해왔다.