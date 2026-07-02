이란 국민은 미국적 인권의 첫 번째 희생자이다

ABNA 통신사에 따르면, 혁명의 순교 지도자의 관점에서 본 「미국적 인권」에 관한 제13차 국제 회의는 2026년 7월 2일 목요일에 개최되었다.

이 회의에서는 호자톨에슬람 왈모슬레민 세예드 지야에딘 아가잔푸르 – 최고 지도자 대표 겸 국방부 및 군대 지원부 이데올로기 정치 기관장; 알리 바게리 카니 – 국가안전보장최고회의 외교 정책 및 국제 안보 담당 부위원장; 나세르 세라지 – 사법부 국제 업무 담당 부장 겸 이란 이슬람 공화국 인권 본부 사무총장; 에브라힘 아지지 – 이란 이슬람 협의회 국가안보 및 외교정책 위원장 겸 미국적 인권 재검토 및 폭로 본부장; 하지 하산 라스테가르파나 장군 – 합동참모본부 정보 안보 전략 연구 센터장; 호세인 레자 사데기 장군 – 최고 사령관 감독실 이란 혁명 수비대 정보 기관 특별 고문 겸 특별 책임자; 및 아민 안사리 – 이란 이슬람 공화국 청년 인권 기구 사무총장이 연설했다.

사법부 국제 업무 담당 부장 겸 이란 이슬람 공화국 인권 본부 사무총장 나세르 세라지는 말했다: 오늘 우리는 「미국적 인권의 폭로」 회의에서 연설하고 있다 – 증오심에서가 아니라 인간적이고 역사적인 책임에서이다.

그는 덧붙였다: 오늘 우리는 순교한 지도자이신 아야톨라 하메네이 성하(하나님께서 그에게 만족하시길)를 기념한다; 지난해 3월 미국 정권과 시오니스트 정권의 범죄적 공격으로 순교한 그 위대한 인물을. 그는 수년 동안 가장 예리한 말로 미국적 인권의 진정한 얼굴의 베일을 벗겼으며, 오늘 우리의 의무는 그의 계몽적인 길을 따르고 이 쓰라린 진실을 외치는 것이다.

인권 본부 사무총장은 이어서 강조했다: 자유, 인간 존엄성, 인권의 수호자를 자처하는 정부가 실제로도 이 원칙들을 준수하고 있는가? 순교한 지도자는 몇 년 전에 말씀하셨다: «미국이 인권 문제를 제기하는 것은 기만과 압박 수단을 위한 것이다.» 이 짧은 문장은 위대한 진실을 드러낸다. 미국 정부에게 인권은 인간적 가치가 아니라 정치적 도구이다; 독립 국가들에 압력을 가하고 자신의 불법적 이익을 지원하기 위한 도구이다.

그는 계속했다: 혁명의 순교 지도자는 연설 중 하나에서 분명히 말씀하셨다: «오늘날 세계 그 누구도 미국이 인권을 추구한다고 믿지 않는다» 그리고 다른 곳에서는 강조하셨다: «미국인들은 인권의 깃발을 올리고 자국뿐만 아니라 전 세계적으로 인권에 헌신한다고 말한다. 좋다, 그것은 주장이다. 실제로 무엇을 했는가? 실제로는 인권에 가장 큰 피해를 입히고 여러 국가에서 인권에 대한 가장 큰 모욕을 자행하고 있다.»

미국은 자국의 이익이 요구하는 곳마다 인권에 대해 말하고, 자국의 이익이 위협받는 곳마다 가장 큰 범죄에 대해 눈을 감는다.

세라지는 또한 말했다: 순교한 지도자는 이와 관련하여 말씀하셨다: «만약 세계 누군가가 인권 보호를 주장한다면, 미국 당국자들은 인권 분야에서 자신들의 실적에 있는 모든 수치스러운 행위들을 고려할 때 그러한 주장을 내세워서는 안 된다.»