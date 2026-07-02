도하에서 이란·미국과 중재자 회동 종료; 대화 계속된다

ABNA 통신사에 따르면, 카타르 외무부 대변인 «마제드 알-안사리»는 카타르와 파키스탄 중재자들이 도하에서 미국 및 이란 대표단과의 개별 회동을 마무리했다고 밝혔다.

그는 이란과 미국 간 양해각서 관련 사안들에 대해 스위스 회담 결과를 바탕으로 긍정적인 진전이 있었다고 덧붙였다.

카타르 외무부 대변인은 또한 양측이 대화를 계속하기로 합의했으며, 다음 회담 개최 시점을 가능한 한 빠른 시일 내에 결정하기로 했다고 말했다.