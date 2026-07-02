가리바바디: 호르무즈 해협은 센트컴이 아닌 이란의 지휘 아래 있다

ABNA 통신사에 따르면, 이란 외교부 법무 및 국제 담당 차관이자 수석 협상가인 «카젬 가리바바디»는 7월 2일 목요일 소셜 네트워크에 올린 게시물에서 다음과 같이 썼다: 바레인에서의 군사 회의는 페르시아만에 법적 질서와 안보를 구축할 수 없다.
그는 이어서 강조했다: 지역 안보는 미국의 개입 종식과 미국의 지역 철수, 국가 주권 존중, 그리고 새로운 지정학적 현실의 수용을 통해 확보되는 것이지, 미국의 군사적 우산 아래서가 아니다.
외교부 차관은 센트컴과 지역 국가들의 안보 회의 개최에 대해 다음과 같이 썼다: 호르무즈 해협은 센트컴이 아닌 이란의 지휘 아래 있다.
ABNA 통신사에 따르면, 이란 외교부 법무 및 국제 담당 차관이자 수석 협상가인 «카젬 가리바바디»는 7월 2일 목요일 소셜 네트워크에 올린 게시물에서 다음과 같이 썼다: 바레인에서의 군사 회의는 페르시아만에 법적 질서와 안보를 구축할 수 없다.
그는 이어서 강조했다: 지역 안보는 미국의 개입 종식과 미국의 지역 철수, 국가 주권 존중, 그리고 새로운 지정학적 현실의 수용을 통해 확보되는 것이지, 미국의 군사적 우산 아래서가 아니다.
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