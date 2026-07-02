가리바바디: 호르무즈 해협은 센트컴이 아닌 이란의 지휘 아래 있다

ABNA 통신사에 따르면, 이란 외교부 법무 및 국제 담당 차관이자 수석 협상가인 «카젬 가리바바디»는 7월 2일 목요일 소셜 네트워크에 올린 게시물에서 다음과 같이 썼다: 바레인에서의 군사 회의는 페르시아만에 법적 질서와 안보를 구축할 수 없다.

그는 이어서 강조했다: 지역 안보는 미국의 개입 종식과 미국의 지역 철수, 국가 주권 존중, 그리고 새로운 지정학적 현실의 수용을 통해 확보되는 것이지, 미국의 군사적 우산 아래서가 아니다.