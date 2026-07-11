아브나 통신사에 따르면, 러시아의 유엔 차석 상임대표는 영국, 프랑스, 독일이 미국과 이스라엘의 이란 민간 인프라 공격을 지지하고 장려해 왔다고 강조했다.

이 보도에 따르면, 「안나 예브스티그네예바」는 안보리 긴급회의에서 자신이 「서방 국가들의 위선」이라고 부른 것을 규탄하며, 이들 국가가 이란을 비판의 대상으로 삼지만 미국과 이스라엘의 행동에는 눈감아주고 있다고 말했다.

이 러시아 외교관은 분명히 말했다. 「우리는 안보리 회원국 대다수가 객관적 현실과 기존 원칙 및 절차에 의문을 제기하려는 일부 국가들의 시도를 계속해서 무시하고 동조하고 있다는 사실에 대해 다시 한 번 실망을 표명하지 않을 수 없습니다.」

러시아의 유엔 차석 대표는 지적했다. 「"방아쇠 메커니즘"의 활성화를 암시하려는 모든 시도는 법적 근거가 없습니다. 결의 2231은 2025년 10월 18일에 만료되었으며, 안보리는 이란 핵 파일의 심사를 중단했습니다.」

그녀는 계속했다. 「이란 핵 프로그램 문제는 더 이상 안보리의 의제에 없습니다. 의제에서 제외된 문제에 대해 회의를 개최하는 것은 순전히 정치적 동기에 의해 추진되는 것입니다. 러시아는 안보리 회원국들에게 이 회의 의제에 반대표를 던지고 안보리의 신뢰성이 훼손되는 것을 방지할 것을 촉구했습니다. 러시아는 이유 없는 이란에 대한 긴장 고조 시도와 테헤란에 대한 정치적 계산을 위해 안보리를 이용하려는 모든 시도를 단호히 거부합니다.»