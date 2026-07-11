순교한 지도자의 장엄한 장례식이 이라크 민족의 진정성과 신앙의 깊이를 드러냈다

국제 아흘 알바이트(아브나) 통신사에 따르면 – 이라크의 아흘 알바이트(그에게 평화가 있기를) 협의회는 이슬람 혁명의 순교한 지도자의 성스러운 유해의 장엄한 장례식을 맞아 성명을 통해 이 역사적 사건이 이라크 민족의 진정성과 신앙의 깊이를 드러냈다고 강조했다.

이라크인들은 의식적인 수백만 단위의 참여로 지리적 경계를 넘어선 역사적 입장을 기록했고, 진정한 이슬람 움마는 그 국가들이 많더라도 원칙과 중대한 문제들에 있어서는 하나의 공동체로 남아 있으며, 그들을 지도자와 상징으로부터 분리하려는 시도는 민족들의 의식과 확고함 앞에서 실패했다는 분명한 메시지를 세계에 전달했다.

이 장엄한 대중적 참여는 이라크의 아들들과 현명한 종교적 권위(마르자이야)와의 깊은 유대, 그들의 진정한 노선에 대한 집착, 그리고 종교와 움마의 보호에 있어서 그 접근 방식에 대한 충성을 보여주었다. 또한 이 의식은 미국과 시온주의 정권이 일부 걸프 국가들의 참여와 거대한 미디어, 문화, 정치 자원을 활용하여 벌인 "소프트 전쟁"의 실패를 증명했다.

이라크의 아흘 알바이트(그에게 평화가 있기를) 협의회는 충성의 부름에 응답하고 그들의 장엄하고 의식적인 참여로 역사적이고 영원한 장면을 창조한 이라크 민족의 아들들에게 감사와 인사를 표하며, 이 역사적 장례식의 성공에 역할을 한 모든 대표단, 기관, 행렬(모캅), 인사, 조직에 감사의 뜻을 표한다.