예멘 국민의 이란 지원과 순교 지도자 장례식의 수백만 참여에 대한 감사

아브나 통신사에 따르면, 사나의 사바인 광장과 다른 주에서 수천 명의 예멘 국민이 「예멘 군대 성명 지원」 행진에 참여했다.

예멘 국민 행진의 최종 성명에는 다음과 같이 명시되어 있다. 「우리는 예멘 군대의 성명에 대한 전적인 지원을 표명하며, 이를 정당한 권리이자 예멘 국민의 억압에 대한 응답으로 간주합니다. 우리는 사우디-미국 연합에 의한 예멘의 공항과 항구 봉쇄를 받아들이지 않을 것임을 강조하며, 우리 영공에 대한 어떤 침략이나 위반도 단호한 대응을 받을 것입니다.」

자국의 국기와 함께 저항 축선 국가들, 즉 이란, 레바논, 헤즈볼라, 이라크의 국기도 든 예멘 국민은 덧붙였다. 「우리는 이란 이슬람 공화국과의 완전한 연대를 표명하며, 어떤 약속과 합의도 지키지 않는 미국의 행동을 규탄합니다. 우리는 이란 국민의 단결과 결속, 그리고 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 장례식에 대한 그들의 수백만 참여에 감사드립니다.」

이 성명의 다른 부분에서는 「전장의 통일」이라는 공식의 지속, 팔레스타인, 레바논, 이란, 이라크, 예멘을 포함한 「저항 축선」과의 완전한 조정, 어떤 긴장 고조에도 대비할 준비, 그리고 예멘 국민의 자유의 길과 이슬람 움마의 이상, 특히 팔레스타인 문제 지원에 대한 헌신이 강조되었다.

이 행진의 최종 성명에서는 또한 예멘 국민에게 북과 남에서 단결하여 점령자에 맞서고, 예멘 전역을 해방하며, 국가 자원을 되찾고, 자유와 독립을 달성할 것이 촉구되었다.