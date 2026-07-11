바가에: 우리는 미국과의 협상을 요청한 적이 없다

아브나 통신사에 따르면, 이스마일 바가에는 협상과 휴전에 관한 미국 관리들의 주장에 대한 질문에 답하는 인터뷰에서 다음과 같이 말했다. 「우리는 미국과의 협상을 요청한 적이 없습니다. 그러나 우리의 지속적인 책임 있는 접근 방식에 기초하여, 지역 중재자 중 한 명의 이란 방문 및 최근 상황에 대한 논의 요청을 거절하지 않았습니다. 이번 방문은 오늘 마슈하드에서 이루어졌으며, 우리는 카타르 측에 우리의 관점과 견해를 전달했습니다.」

미국의 새로운 제재는 양해각서의 명백한 위반이다

외무부 대변인은 계속해서 다음과 같이 강조했다. 「모두가 주의를 기울여야 할 점, 모두가 알지만 주목해야 할 점은 미국의 약속 위반은 습관이라는 것입니다. 2018년에 그들의 변명은 이전 정부와 문제가 있었다는 것이었지만, 지금은 그들 스스로에게조차 완고한 것 같습니다. 겨우 22일 전에 서명된 양해각서가 미국에 의해 다양한 조항에서 지속적으로 위반되고 있습니다.」

바가에는 덧붙였다. 「수요일과 목요일에 발생한 사건들은 양해각서 제1조와 제2조의 중대한 위반이었습니다. 이란 석유 판매와 관련된 취소 통지도 다시 양해각서의 또 다른 조항에 대한 중대한 위반이었고, 최근 발표된 새로운 제재 부과에 관한 소식도 다시 양해각서 제9조의 명백한 위반입니다. 이 14개 조항 중 미국 측은 다양한 구실로 여러 부분을 위반했습니다. 따라서 우리는 너무 놀라지 말아야 합니다. 왜냐하면 약속 위반은 다양한 미국 행정부의 행동 패턴의 일부이기 때문입니다.」

외무부 대변인은 말했다. 「그러나 우리는 처음부터 매우 명확하고 솔직하게 밝혔습니다: 의무에 대한 의무. 이는 우리가 상응하는 대가 없이 어떤 의무도 이행하지 않는다는 것을 의미합니다. 상대방이 의무를 위반한다면, 실제로 위반했으며, 이란 이슬람 공화국 역시 필요한 조치를 취하고 실행했습니다. 이 방법은 미래에도 계속될 것입니다.」