이라바니, 유엔 안보리 비판: 미국과 이스라엘은 책임을 져야 한다

아흘 알바이트(ABNA) 통신사에 따르면 – 이란의 유엔 대사 겸 상임대표는 금요일 안보리의 결의 2231에 관한 회의에 반대하고 안보리의 비효율성을 비판하면서, 「미국과 이스라엘 정권은 그들의 불법 행위의 결과에 대한 전적인 책임을 지며 완전히 책임을 져야 한다」고 말했다.

「아미르 사이드 이라바니」는 금요일 저녁(현지 시간) 기자들과의 자리에서 이란에 관한 만료된 결의 2231에 대한 오늘 안보리 회의에 대한 반응으로 다음과 같이 덧붙였다. 「우리는 오늘 안보리 회의에서 러시아와 중국의 원칙적 입장, 즉 법적 근거가 없는 이 회의 개최에 반대하고 결의 2231(2015)의 유효성과 집행 지속에 관한 프랑스, 영국, 미국의 주장을 기각한 것에 감사드립니다.」

이라바니는 또한 파키스탄과 소말리아의 기권 및 이 회의 개최 지지하지 않은 것에 감사하며, 「결의 2231은 2025년 10월 18일에 만료되었습니다. 그 날짜 이후로 이 결의는 더 이상 어떤 법적 효력이나 집행상의 효과도 가지고 있지 않습니다」라고 말했다.

그는 명확히 했다. 「이 결의에 기초하여 설립된 모든 조치, 권한, 보고 의무 및 메커니즘은 종료되었으며 더 이상 법적 효과를 갖지 않습니다.」

이라바니는 기자들과의 발언을 이어가며 덧붙였다. 「따라서 사무총장의 보고서 제출, 사무국이 이사회에 설명을 제공하거나, 안보리가 "비확산"이라는 제목으로 이 문제를 검토하는 것에 대한 어떠한 법적 근거도 존재하지 않습니다.」

이란 이슬람 공화국의 유엔 대사는 말했다. 「사무총장의 보고서와 오늘 로즈마리 디카를로 사무차장이 제출한 설명은 유엔 사무국의 임무를 위반했습니다.」

이라바니는 강조했다. 「결의 2231의 집행을 계속하려는 모든 시도는, 메모 제507호, 확립된 절차 또는 기타 어떤 절차적 정당화를 언급한다고 주장하든, 법적으로 무효이고 효력이 없습니다. 그러한 행위는 안보리의 절차와 권한에 대한 명백한 남용입니다.」

이란의 유엔 상임대표는 강조했다. 「소위 '제재의 자동 복귀' 메커니즘에 관한 이란의 입장도 항상 명확하고 일관되었습니다. 이 입장은 사무총장과 안보리 의장에게 공식적으로 통보되었으며 중국과 러시아의 지지를 받았습니다.」