아브나 통신사가 알-자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 발언에서 미국이 특히 특정 종류의 탄약을 막대하게 비축하고 있다고 주장했습니다.

트럼프의 이러한 발언은 일부 미국 주요 언론이 이란과의 전쟁으로 인해 미국 무기고에서 특정 공격용 미사일과 요격 미사일의 부족 또는 부재를 보도하고 이를 안보 위기라고 규정한 폭로에 대한 반응으로 나왔습니다.

트럼프는 요격 미사일 TAD와 패트리엇을 포함한 많은 미국산 미사일 생산에 필요한 기간에 대해 언급하지 않은 채, 대량의 탄약이 생산되어 필요에 따라 미국에 전달되었다고 주장했습니다.

미국 대통령은 방산 기업들이 미국 역사상 가장 많은 공장과 생산 시설을 만들기 위해 노력하고 있다고 덧붙였습니다.

그는 언론의 자유 원칙을 무시하고, 워싱턴은 현재 "반역적 발언"을 공개하는 내부고발자들에 대한 추적을 시작했으며, 그들에게 장기 징역형을 적용하기 위해 노력할 것이라고 노골적으로 밝혔습니다.