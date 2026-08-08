터키: 메카 협정은 이란 또는 그 어떤 국가도 겨냥하지 않아

ABNA 통신이 터키 CNN을 인용하여 보도한 바에 따르면, 제브데트 일마즈(Cevdet Yılmaz) 터키 부통령은 "사우디아라비아 및 파키스탄과 서명한 방위 협정은 이란을 겨냥한 것이 아닙니다."라고 보고했습니다.

그는 "이 협정은 이란 또는 그 어떤 국가도 겨냥한 것이 아니라 지역 안보, 공동 방위 및 억지력을 강화할 목적으로 서명되었습니다."라고 덧붙였습니다.

사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자, 터키의 레제프 타이이프 에르도안 대통령, 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 금요일(1405년 모르다드월 16일, 2026년 8월 7일)에 "메카 협정"이라고 명명된 공동 방위 협정에 서명했습니다.

터키의 레제프 타이이프 에르도안 대통령은 또한 "파키스탄 및 사우디아라비아와의 공동 방위 협정은 안보 및 방위 협력과 방위 산업 발전을 강화합니다. 이 공동 방위 협정은 어떤 국가도 표적으로 삼지 않으며, 우리 지역의 안정 달성을 목표로 하는 국가들의 참여를 환영합니다."라고 말했습니다.