아라그치: 오만과의 합의 임박 / 카스피해에서 이란의 11% 지분 부인

ABNA 특파원의 보도에 따르면, 세이예드 압바스 아라그치 외무장관은 기자의 날 대통령의 기자회견에서 기자들과 함께 한 자리에서 호르무즈 해협의 법적 메커니즘과 관리에 관한 오만과의 진행 중인 협상에 대해 "호르무즈 해협의 통행로 결정에 관해 오만과 협상이 진행 중입니다."라고 밝혔습니다.

그는 덧붙였습니다: "과거에는 TSS(교통 분리 제도) 또는 항로가 존재했지만, 이란 이슬람 공화국의 관점에서 더 이상 선박 통행에 허용될 수 없으며, 새로운 TSS를 고려해야 합니다. 물론 여기에는 광범위한 기술적, 법적 복잡성이 따릅니다."

아라그치는 강조했습니다: "새로운 항로가 확정되기 전에 주요 항로의 기초가 될 임시 항로가 고려될 것이며, 이와 관련하여 두 국가의 군대와 해군 간에 기존 지도를 기반으로 협상이 진행되었으며, 이러한 협상이 마무리되면 새로운 항로가 결정될 것입니다."

외무장관은 호르무즈 해협 개방과 관련하여 "오만과의 협상이 진행 중이며 합의에 매우 가까워졌지만, 호르무즈 해협의 개방은 다른 조건에 달려 있습니다."라고 언급했습니다.

아라그치는 파키스탄과의 양해각서 위반과 관련하여 "파키스탄과의 양해각서 위반 사례는 하나씩 추적되어야 하며, 양해각서를 위반한 것은 미국이었습니다."라고 말했습니다.

그는 계속해서: "양해각서의 다섯 번째 조항은 이란 이슬람 공화국에 의해 이행되었으며, 한 달 이내에 통행 조건이 정상으로 돌아갈 예정이었고, 실제로 2주 이내에 통행량이 정상 조건의 60%에 도달했습니다. 그러나 미국은 호르무즈 해협에 새로운 항로를 만들려고 했고, 우리나라의 경고에도 불구하고 그들은 이란의 관리와 호르무즈 해협을 훼손하려고 시도했습니다. 따라서 양해각서 위반과 호르무즈 해협에 대한 이란의 관리는 이란 이슬람 공화국에 의해 결코 용납될 수 없습니다."라고 말했습니다.

외무장관은 카스피해 협약과 관련하여 "카스피해 협약은 2018년과 2019년에 당시 정부에 의해 결정을 위해 의회에 회부되었습니다. 이는 카스피해의 다른 4개 연안국이 협약을 수락한 반면, 이란 이슬람 공화국의 수락은 이슬람 협의회(의회)의 승인에 달려 있습니다."라고 말했습니다.