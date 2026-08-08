이들립 남부에서 격렬한 충돌; 데이르에조르에서 시리아 군인 3명 사상

ABNA 통신이 알-마야딘(Al-Mayadeen)을 인용하여 보도한 바에 따르면, 뉴스 소식통들은 이들립 남부 교외에서 "줄라니" 세력과 미확인 인물들 간의 격렬한 충돌을 보도했습니다.

이 소식통들은 이러한 충돌 과정에서 "줄라니" 세력의 전투원 중 1명이 부상당했다고 언급했습니다.

동시에 SANA 통신은 시리아 국방부와 관련된 소식통을 인용하여 데이르에조르 동부의 새로운 정착지 알-바카라(Al-Bakara)에서 미확인 인물들의 공격으로 "줄라니" 군대의 군인 1명이 사망하고 다른 2명이 부상당했다고 보도했습니다.

이 시리아 언론은 추가 세부 사항을 전달하지 않았습니다.

한편, 알-아흐바리야(Al-Akhbariya) 채널은 시리아 남부에서 이스라엘 정권군의 활동이 계속되고 있다고 보도하고, 점령군 병사들이 쿠네이트라 북부 교외의 자바타 알-하샤브(Jabata al-Khashab) 정착지 교외에 있는 일부 주택을 급습하는 과정에서 젊은이 1명을 체포했다고 발표했습니다.