헤즈볼라: 미국의 이스라엘 지원은 지역 내 침략 지속의 주요 요인

ABNA 통신이 안-나슈라(An-Nashra)를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 의회 헤즈볼라 파벌 대표 이브라힘 알-무사위는 영토, 주권, 시민 보호는 국가의 책임 핵심에 있으며, 과거 기간 동안 국가가 이 책임을 수행하지 못한 것은 남부 주민들이 자신의 땅을 방어하는 부담을 짊어지게 된 이유 중 하나라고 말했습니다.

알-무사위는 추모 행사에서 군 기관, 장교 및 직원들에게 감사를 표하고, 필요한 것은 강력한 군대를 창설하고 자원과 정치적 의지를 제공하여 국가 보호와 국경 방어라는 임무를 수행할 수 있도록 하는 것이라고 강조했습니다.

그는 지역 내 미국 정책과 워싱턴의 이스라엘 지원을 비판하면서, 미국 정부는 지역 내 여러 전쟁과 분쟁에 책임이 있으며, 이스라엘에 대한 지원은 침략 지속의 핵심 요인이라고 말했습니다.

그는 "압박, 위협, 미디어 캠페인은 우리의 선택과 원칙을 포기하게 할 수 없으며, 적과의 대결은 군사적 측면에 국한되지 않습니다."라고 덧붙였습니다.

알-무사위는 1980년대부터 2000년 남부 레바논 해방, 2006년 7월 전쟁까지 이스라엘 점령자들과의 대결의 이정표를 상기하면서, 후퇴나 패배의 어떤 단계도 갈등의 종말을 의미하지 않는다고 말했습니다.